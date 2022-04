Libros, libros, libros

No me las voy a dar de niño prodigio a estas alturas, pero a propósito de la 34.ª FILBo recuerdo que el primer libro que leí completo me lo aprendí de memoria; el segundo me entró por los oídos.



(También le puede interesar: Nacidos en abril: Angulo)

Cuando ejercía el arduo oficio de chinche, se celebraba en Medellín una especie de olimpíada teológica que consistía en aprenderse de memoria, con preguntas y respuestas, el catecismo de Astete. Había que recitarlo como un lorito ante un jurado serio, solemne y distante como una vendedora de preservativos.



¿Cómo me entró por los oídos el segundo libro que ‘leí’? Elemental, queridos. Por radio escuchábamos la novela Lejos del nido, de Juan José Botero. Fue tal el impacto que me causó el secuestro de la heroína que le dimos ese nombre a nuestra heredera. El indio Isidoro Quirama, el secuestrador, es el único enemigo que reconozco. Espero la llegada de un buen enemigo que cuestione mis certezas, siguiendo la receta de Víctor Hugo. Mantengo al lado del hígado La alegría de leer, de Evangelista Quintana, tomo primero, que suelo ojear para espantar el alzhéimer.



Cuando comencé a sentir movimientos eréctiles abajo del ombligo empecé a hacer preguntas. Mamá Genoveva me regaló entonces Respuestas a las preguntas sexuales de los niños. Quedé más perplejo que Subuso.



Que no falte entre mis primeras lecturas Genoveva de Brabante. Lo releí por fina coquetería de Jorge Orlando Melo, exdirector de la biblioteca Luis Ángel Arango, quien en alguna corrida de catre cultural me recordó que allí lo prestaban.



La Biblia, el principal libro gordo de ficción al decir de Borges, siempre ha estado ahí, de almohada. Envidio a los cuatro reporteros que cubrieron la campaña de Jesús sin la presión del cierre.



No sé cómo, pero conservo la Imitación de Cristo, del místico Kempis, en edición bonsái. Al primer libro que me regalaron, Gulliver en el país de los enanos, lo estoy leyendo siete décadas después en la versión completa de Swift.



En los primeros setenta años que cumple este 2022, gracias doy a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín por llevarnos libros hasta la cuadra, interrumpiendo el rito del fútbol. Volvían por ellos en carros que parecían clonados de las películas de bandidos.

Salgari, Dumas y Verne me acompañan desde entonces. Los he comprado en las librerías ‘agáchese’ y hacen fila. Eterna vida para la Piloto.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

oscardominguezg@outlookcom

(Lea todas las columnas de Óscar Domínguez Giraldo en EL TIEMPO, aquí)