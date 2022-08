Langostinos para el Tío Sam

Tierna aún la celebración de los 200 años de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, no sobra recordar el episodio en que el presidente Betancur le hizo una pilatuna a la diplomacia gringa. El exactor nos dio con sus carnes y sus huesos en diciembre de 1982 con su pinta de cowboy encorbatado. Lucía engominado cabello a lo Emiliani Román, célebre senador alvarista cartagenero que se gastaba buena parte de las dietas en fijador.



(También le puede interesar: 484)

El fuerte de Reagan no era la geografía. En Brasilia anunció: “Y ahora vamos para La Paz”. Venía para Bogotá. La suya fue una de esas clásicas giras para visitar el patio trasero de EE. UU.



Antes de pisar tierra colombiana, los hermanos “pudientes del norte” exigieron conocer el discurso que leería Belisario.



No pidieron el menú del almuerzo que consistió en corazones de alcachofa y langostinos de Tumaco. Cero bandeja paisa. En la era Petro los habrían atendido con butifarras de Soledad, Atlántico, y cipote sancocho de sábalo.



Belisario dijo sí y envió a Brasilia el discurso en el que hablaba de América como el “patio de atrás” de Estados Unidos. Los hermanos carapálidas pidieron eliminar la ofensiva expresión.



Cuenta Fernando Goering Barrero, entonces secretario de Información de la Presidencia, que el discurso fue peluqueado y reenviado. Recibido el nihil obstat por los censores, el mundo siguió su marcha. Reagan vino, vio, venció... Pero no del todo.



Obrando a su manera, BB se apartó del texto e improvisó lo de “patio de atrás”. Los visitantes quedaron de una pieza. Felizmente, el asunto no llegó a mayores. Ni siquiera nos invadieron.



Ese día, este reportero palaciego fue el único que tuvo acceso al salón de los Gobelinos, lugar del besamanos en honor del forastero ilustre.



Por razones de espacio, Barrero rifó un cupo. Me gané la lotería de estar junto a Reagan. (La rifa no “aplicaba” para gorrear langostinos).



Años antes, en Washington, había conocido al presidente Carter durante la firma de los tratados Torrijos-Carter. Con dos presidentes gringos en mi prontuario, en la cafetería de mi vanidad no cabe un tinto. Soy un triunfador.



Dicho lo anterior, L. G. Murillo, nuevo embajador en Washington, y su esposa rusa, Barno Khadjibaev, ya pueden posesionarse. ¿O tampoco les quieren entregar la casa como los Duque a los Petro?

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

(Lea todas las columnas de Óscar Domínguez Giraldo en EL TIEMPO, aquí)