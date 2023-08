La pereza como obra de arte

Hace un año me gocé el Día Mundial de la Pereza, que es patrimonio municipal de Itagüí, ciudad situada a un bostezo al sur de Medellín. Para prolongar el espíritu de la fiesta me dio pereza hablar de ella. No asistí a la del domingo 20 de agosto porque se me presentó un inconveniente mejor.



La fiesta de la pereza en cuya letra p el ocio empieza, se realiza en el mes de los vientos desde 1985, cuando un grupo de ociólogos y ociólatras liderados por Carlos Mario Montoya decidieron convertir el último pecado capital en obra de arte.

La idea de los promotores es volver la ociología u ociolatría materia de estudio como la arquitectura, la otorrinolaringología o el pédicure. Como Colombia es el país del mundo con el mayor número de días festivos, se merece dicha carrera.

Montoya y su logia tienen doctorado en ironía porque pa’ camelladores, los itagüiceños. De hecho, su divisa es: “Por el derecho a la pereza, todos a trabajar”. Podrían adoptar como himno el soneto de León de Greiff que incluye esta metáfora: “De mi Pereza y Noche nunca salgo”.

En apenas 17 kilómetros cuadrados de superficie se ganaron el remoquete de Capital Industrial de Colombia, entre las ciudades no capitales. Es el tercer municipio más pequeño del país y el de mayor densidad de población.

Solo su aguafiestas majestad Covid I impidió que se realizara en 2020-2021. La celebración es una prótesis de las fiestas de la industria, el comercio y la cultura. El logotipo de la festividad debería ser el gato que nace y de inmediato entra en estado de siesta perpetua. Se pasará sus siete vidas en esas. Los festivos itagüiceños deberían venderle el alma a este felino.

En Itagüí nacieron la Cervecería Unión y el Centro Internacional de la Moda, para solo mencionar dos empresas emblemáticas. Allí berreó por vez primera un trabajadicto ilustre que fundó noticieros de radio, televisión, y diarios en Cali y Barranquilla: el fallecido maestro Alberto Acosta, “un abuelo solitario”, director de TV Sucesos RCN y Vea Colombia.

Cuando lo sacaron de la televisión le pregunté por qué nunca sacaba vacaciones, y me respondió en su ambiguo léxico, mientras aspiraba el enésimo cigarrillo extralargo del día: “No me crea tan pendejo, maestro: ¿pa’ que se den cuenta de que no hago falta?”.

