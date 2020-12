Tentado estoy de lagartearle un préstamo al magnate Gabriel Gilinski para reunir a todos los cacaos del periodismo ‘idus’ de Semana desde que llegó a mandar.

La idea es fundar otra revista con los periodistas defenestrados. No tienen el almuerzo embolatado. Tampoco necesitan la plata, sino algo mejor: desean ejercer su oficio.



Ya lo dijo uno de los primeros que abrieron el paraguas y se largaron, Daniel Coronell: no vivo de la columna, pero la columna es mi vida.



Pagar semejante dream team de decapitados resulta costoso, pero con lo que compra la lonchera, Gilinski pasaría plata de un bolsillo al otro si financia la revista que tengo en mente.



Se llamaría La Otra. Sería un guiño a dos carrillos a Borges y a García Márquez quien finalmente se abstuvo de fundar El Otro. Los estudios de factibilidad que ordenó lo desencantaron. Y don Gabo no quería el caramelo de un periódico. Su tocayo banquero quería ‘su’ revista y la tiene.



Claro que contrataría otras plumas. No solo de figuras viven los medios. Los de las divisiones inferiores también contamos por lo que decía Tagore de los pájaros: el bosque sería muy triste si solo se oyera el canto de los que lo hacen bien.



Soy de los pocos que no suspendieron la suscripción de la revista que revivió Felipillo López Caballero, quien ahora podrá escribir sus amnesias.



No suspendí la suscripción porque nunca la tuve. La leía de cachete, como dicen los costeños, a través de internet, o me parqueaba en los supermercados, gastaba un tinto y los que leen. Ni siquiera la devolvía a su sitio.



Me veo ‘ordenándole’ a Antonio Caballero una nota sobre Gilinski del corte de la que escribió sobre Julio Iglesias. Veo a Caballero mandándome p’al carajo. También me mandarían al lugar adecuado María Jimena Duzán, los Danieles, Pardo, Santos...



Me late que le paran más bolas los uribistas a Duque, los liberales a Gaviria, los goditos a Yépez Alzate, sus súbditos a Vargas Lleras que los cacaos a este aplastateclas...



Para que marchara semejante equipo tendría que llamar a Luigi Echeverri, el hombre de la prosa despelucada, divorciada de la sintaxis y el buen gusto. Y uno con el rejoneador Luigi, inventor del presidente Duque, respirándole en la nuca, como que no. Antes de que me destituya Gilinski regreso a mi anonimato de cinco estrellas.



Óscar Domínguez Giraldo

www.oscardominguezgiraldo.com