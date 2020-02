La castidad más tarde

Así como Cambio Radical y Simón Gaviria esperan llamada de Palacio para ‘enmermelarse’, este aplastateclas espera llamada del papa Francisco para ejercer funciones de espíritu santo con minúsculas mayestáticas. La idea es datearlo sobre el celibato que lo tiene enfrentado con su antecesor y promotor, Benedicto XVI.

Tengo experiencia porque estudié para papa en el seminario. El actual pontífice podría haber sido yo. Algo sucedió camino de Damasco, y en la rebajona quedé reducido a eterno currinche.



Los votos con los que tendría que habérmelas, de haber seguido en la pasarela teológica, eran los de pobreza, castidad y obediencia.



Nunca he tenido problemas con el primero. Tengo plata hasta en un diente. En cuanto a la obediencia, la practico desde niño porque siempre era el de los mandados. Quedé con el tic de la obediencia incorporado.



La castidad es otro cantar. Cómo será de complicada que el mismo san Agustín en sus Confesiones escribe: “Dame, Señor, castidad pero no ahora”.



Floria, a quien Agustín dejó colgada de la brocha, le criticó que hubiera preferido la teología a sus carnitas y a sus huesitos. Más información en la novela Vita Brevis, de Jostein Gaarder.



En tiempos de Agustín, padre de Adeodato, el celibato no ‘aplicaba’. De ese incómodo cachivache se empieza a hablar a comienzos del siglo IV en el Concilio de Elvira.



Borges decía del papa que es un funcionario que “no me interesa”. No repetiría esa deliciosa blasfemia. Tanto me interesa el pontífice que mi consejo “al que dijo” Ratzinger es que se deje de milongas y autorice el matrimonio para quienes padecen el dilema paulino de “casarse o abrazarse”.



Propongo una variante: que el celibato sea opcional, como debería ser la reencarnación. Una sola vida es suficiente.



Desde Adán se sabe que no está bien que el hombre esté solo. El curita de internet funcionaría mejor si hubiera ternura de mujer respirándole en la nuca. Sucede en otras cuerdas religiosas.



Cuando me llamen del Vaticano les diré que el celibato estorba más que un lotero y que los párrocos rendirían más si tienen su propio espíritu santo femenino compartiendo almohada.



De esta forma nos ahorraríamos curas pedófilos y los altos prelados de la Iglesia –encubridores jijuemíchicas– no tendrían que cambiarlos de sacristía para que sigan con sus acrobacias sexuales. Aprovécheme, papa Francisco, porque no nací pa’ semilla.



Óscar Domínguez Giraldo