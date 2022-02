Intriga al Papa

A Su santidad, salud. A nombre de Gloria, los niños y yo, acepte mis agradecimientos por haber recibido en su sanctasanctórum al precandidato Petro. No sé por qué le doy cristianas gracias, pero lo escrito, escrito está, como dijo Poncio Pilato.



(También le puede interesar: Con el permiso de Nostradamus)

De poner el grito en el cielo por este y encuentros similares se encargan el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía.



La cara de felicidad de Petro a la salida de su audiencia en el Vaticano es apenas comparable a la enigmática sonrisa de Monalisa que luce en un video en que aparece encaletando platica para su campaña. Si hubo delito en ese óbolo, ya prescribió piadosa, colombianamente.



Le cuento, santidad, que los rivales de Petro quedaron con cara de Subuso: convertirlos a usted y al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en sus jefes de campaña no se les habría ocurrido a los más fantasiosos publicistas.



Borges afirmó: el Papa es un funcionario que “no me interesa”. A Petro sí le interesó usted para lavar la cara de su candidatura, que tiene resistencias, a la par que arrasa en las encuestas. De pronto hay humo blanco en el cónclave de la primera vuelta presidencial.



Se entiende que detrás de esas visitas está el mensaje “urbi et orbi” de que como presidente Petro no convertirá la parroquia colombiana en otra Venezuela.



No me está pidiendo que haga las veces de Espíritu Santo pagano, pero le sugiero ordenarles a los demás candidatos que hagan vaca, paguen un chárter y se le aparezcan en el Vaticano.



Del agradecimiento por recibir al exguerrillero paso a una intriga balompédica. Le había pedido a santa Evita Perón el milagro de decretarles amnesia parcial de fútbol a los jugadores argentinos. No me oyó o estaba de compensatorio, y nos derrotaron.



Si usted obró el milagro de sentar a Uribe y a Santos sin que se sonaran los mocos, ahora le pido que intrigue ante el alto mando celestial para que nuestros próximos rivales, Bolivia y Paraguay, jueguen evangélicamente: que sus piernas derechas ignoren lo que hacen las izquierdas...



Como doy por un hecho el milagro, le cuento que en una ocasión se reunieron en Buenos Aires los presidentes Raúl Alfonsín y Belisario Betancur. Un advenedizo le preguntó a BB si Medellín, el “pueblito” donde murió Gardel, quedaba cerca de Bogotá. Al oír lo de “pueblito”, Belisario reviró: ¿Gardel? ¿Cuál Gardel?

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

(Lea todas las columnas de Óscar Domínguez Giraldo en EL TIEMPO, aquí)