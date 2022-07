Si bien el presidente electo Gustavo Petro sigue gobernando anticipadamente y haciendo nombramientos por Twitter, nada que aparece mi designación como inspector de zócalos de Palacio.



Admito que mis antecedentes solo dan para el pesimismo. No conozco al presidente Petro, no tengo selfis ni a veinte cuadras con el nuevo Príncipe. No uso zapatos Ferragamo, tampoco me opongo a ninguno de los nombramientos que ha hecho a mis espaldas. No me iré del país.



Petro no apareció para servirnos el aperitivo cuando le hice la última entrevista en vida a su jefe Jaime Bateman, clandestino en un apartamento en Santa Marta.



Tampoco apareció cuando entrevistamos con Javier Darío Restrepo y Rafael Gálvez a otro jefe suyo, Carlos Pizarro Leongómez en las montañas del Tolima, durante el proceso de paz que finalmente se firmó con el presidente Barco.



Se me devolvió hasta el primer tetero viéndolo empacar billetes para su anterior campaña en bolsas de basura, y me dañó los corrientazos del año su desobligante comentario sobre la invasión de Putin a Ucrania.



No me gustó que casi le hace conejo a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Todos, todas y todes nos habríamos perdido de pasar sabroso durante los próximos cuatro años.



Y como la política es “dinámica”, el hasta hoy ninguneado Gustavo Bolívar, flamante presidente de la Comisión Tercera del Senado, empezó a partir confites con su jefe inmediato, el poeta Roy Barreras. Creí que como escritor, Bolívar se equivoca pasando plata de un bolsillo al otro. Con Barreras y otros colegas de dietas presentaron proyecto de reformas del Congreso.



No sospeché que los nadaístas fueran a tener cuota con Patricia Ariza ni que ateos socialbacanos como Alejandro Gaviria vayan a tirar línea en el gabinete.



No conozco Ciénaga de Oro, patria chica de Petro. No uso sombrero vueltiao, no azoto baldosa bailando porro sabanero; compartimos devoción por Los Gaiteros de san Jacinto.



No me ha llamado a que le haga tour gratuito por La Candelaria y Las Cruces, barrios de los cuales será encopetado vecino.



No me pierdo la integración del nuevo Triángulo de las Bermudas, el sanedrín de amigas de la primera dama Verónica Alcocer.



Somos alfiles de distinto color político: Petro es marxista línea Carlos, yo soy marxista línea Groucho.



Con este prontuario político no creo que me alcance ni para inspector de sótanos palaciego.

