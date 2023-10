Gracias por la música

En los años sesenta no sabía qué hacer con mi vida; la vida tampoco sabía qué hacer conmigo. Para desempatar, tiré la moneda al azar y cayó por el lado de los Rolling Stones. La oposición les dice sus satánicas majestades. Escupan la herejía.



Su canción Satisfaction empezaba a convertirse en el himno de los despistados. Bueno, despistados es una palabra desafortunada: solo queríamos una banda musical para la época.

El guitarrista Keith Richards confiesa en Vida, su insólita biografía, que la compuso dormido. Su colega Mick Jagger, el cantante, puso la letra. Ambos aportaron.

Satisfaction podría ir por la pasarela sin letra. Toda la música de los Stones. Cuando la escuché en mi “jodentud”, mi inglés era precario. Sigue siéndolo. Después supe que la canción –además– era una patada al establecimiento.

Correcto, en los sesenta estaban los Beatles. Sabíamos que tomaban el té con la reina y tal. Pero Leonardo Favio pedía definiciones en una de sus baladas: “Ella dice que The Beatles; yo digo que The Rolling Stones”. Me alineé con el gaucho.

Para anunciar su próximo álbum, abróchense los cinturones, los “rolins”, como les decimos los de la secta, evocaron la balada de Favio.

Jagger, con hermosas arrugas hasta en el esternocleidomastoideo, acaba de cumplir 80 abriles. Todo en él ha sido excesivo. El eterno Jagger, quien ya no juega a ser el chico malo, les ha dado a su cuerpo y a su alma como a violín prestado. La banda espanta con su vigor. Sus contemporáneos nos cansamos viendo pasar el viento.

Ha sobrevivido gracias a una dieta espartana, marinada con meditación, trote, clases de ballet, yoga, pilates. Su entrenador noruego le saca la leche. Sobre todo en vísperas de conciertos. O de álbumes como el que viene después de exprimir el tubo del dentífrico de su imaginación.

No alcancé a tomarme una selfi cuando el grupo pasó por Bogotá: me la tomé con la mujer de Jagger, la nicaragüense Bianca, invitada a un festival de poesía en Medellín.

Admitió Jagger: “Qué fastidio envejecer”. No quería que envejecieran mis felicitaciones a mi cuasi contemporáneo por sus ochenta. Ya le dieron el Nobel de Literatura a Bob Dylan. Suecos, no se hagan los ídem: repitan con los Stones.

Como en cumpleaños se vale exagerar, diré que Jagger es toda la agrupación. Gracias por la música. (Así yo esté de regreso al bolero hace años).

