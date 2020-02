Expresidentes ‘made in USA’

Como desafortunada y previsiblemente no hubo destitución del tuitero mayor, Mafalda diría que el mundo sigue enfermo del presidente Trump. De mi parte, aprovecho la coyuntura para contar que les he respirado en la nuca a dos presidentes norteamericanos.

No diré que entrevisté a Jim-my Carter y Ronald Reagan, que los invité a Taco Bell, que me interesé por sus esposas; tampoco les pregunté qué invasión tenían en mente, ni les exigí los nombres de los peces gordos gringos pillados con las manos en la masa de la coca.



Lamento no haberles pedido, como en la película 'El apartamento', de Billy Wilder, que me prestaran las llaves de Blair House para despelucarme allí con una perturbadora Lolita que levanté en Washington.



Primero me codeé con Jimmy Carter en la Casa Blanca. Lo tuve ahí no más con motivo de la firma de los tratados Torrijos-Carter, que les devolvieron el canal de Panamá a sus legítimos dueños.



El invitado especial de Torrijos era García Márquez, quien no desató palabra. Nos remitió al general, quien aclaró que su sueño no era entrar a la historia, que lo suyo era entrar al canal de Panamá.



Por cierto, el presidente López nos gastó avión presidencial y champaña entre Washington y Nueva York, después de la firma de los tratados. Nos repitió champaña viuda del señor aquel en Palacio para felicitar a Jorge Enrique Pulido por el premio Rey de España que ganó por la entrevista exclusiva que le hizo a Carter.



Estuve cerca del presidente Reagan, quien hacía gira por sus fincas de América. “Ahora vamos para Bolivia”, dijo en La Paz, y aterrizó en Bogotá. Aquí la suerte me sonrió. Como en el despacho del presidente Betancur no había cama pa’ tanta gente, hicieron una rifa entre los reporteros palaciegos.



Para mi gloria personal, me gané ese baloto y estuve respirando el mismo aire que el antiguo actor de cine, el señor Reagan, a quien no tuve acceso. Lo impedía un muro de gorilas.



“Y ya para terminar”, me honra informar que visité primero que el expresidente Clinton las escaleras eléctricas de la comuna 13 de Medellín. Quería preguntarle por qué convirtió en oral el despacho Oval de la Casa Blanca, pero no coincidimos.

Con tres gringos del gajo de arriba en mi prontuario, ya puedo desocupar el amarradero. Mamá, triunfé.



Óscar Domínguez Giraldo

www.oscardominguezgiraldo.com