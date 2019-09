Por estos días, el hombre de a pie, carne de cañón electoral, es el más inteligente, listo, bello, preparado, patriota, íntegro. En el penthouse de nuestra vanidad no cabe un epíteto más.

Los candidatos se empeñan en subirnos el ego. Son una sola sonrisa. El que no sonría pa’ la foto es hombre muerto.



Al marrano no lo capan dos veces, dice el adagio. Falso: siempre damos papaya. A este servidor lo han capado desde que tiene uso de la sinrazón política. Aquí voy de nuevo al matadero, atisbando a ver quién se queda con mi sufragio.



Para los que se disputan el favor popular, como dice el viejo lugar común, somos ciudadanos 90-60-90, hombres diez, imprescindibles. Así el cementerio esté de lleno de imprescindibles, como dicen que decía Napoleón en la isla que tenía por cárcel, antecedente del dorado arresto domiciliario para los malandros modernos de dedo parado. Los de abajo tienen la cárcel por cárcel.



Los avivatos con cuentas pendientes con la justicia alegan que son víctimas de cierta oposición que no se atreve a decir nombres para sacarlos del ring. Otro cuento más para engordar marranos.



Para ordeñarnos el votico, los candidatos, con tal de pescar candidotes, son capaces de prestar plata, servirnos de fiadores, abrirnos el VAR –perdón, el bar–, prometen para meter y después de meter (en su acepción de votar) no cumplen los prometido.

Estupro electoral. Los salva la capacidad de olvido que tenemos.



En épocas electorales como la que nos va pierna arriba, no solo somos contribuyentes. Para completar la ecuación debemos ser constituyentes. Democracia, cuántos chistes se dicen en tu nombre.



La plaza pública, la televisión, la radio, cualquier “ágora o garito” electoral, pueden con toda la verborrea. Incluida la celebérrima “o cambiamos a nos cambian”. Palabras, palabras, palabras. Pura paja, dicho menos shakesperianamente.



La dialéctica del tamal, el bulto de cemento, el ladrillo, el CVY, el buscapleitos licor oficial están a la orden del día. Eso para embolatar la base, porque los más privilegiados ven venir ‘mermelada’ en forma de contratos, nombramientos, cualquier forma de canonjía. No hay favor gratis en política. Algo huele siempre mal en la Cundinamarca política.



Que todo sea por la democracia, que es hablar mal del gobierno sin que lo metan a uno a la cárcel (y perdón, señor Churchill, si lo cité mal).



www.oscardominguezgiraldo.com