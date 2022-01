Envejecimiento lícito

Siento que estoy empezando a desaparecer, dice un personaje de una película que advierte los ecos rumores del alzhéimer. Diría algo parecido, pero desde mi estatura: en 76 años ya perdí un centímetro.



(También le puede interesar: El candidato de la ternura)

A estas alturas, se me pierden las llaves pero sé para qué sirven. El doctor me recetó pepas para que me parezca al borgesiano Funes, el memorioso, pero olvido tomármelas.



Todavía recuerdo a mi primera novia con su madre a pocos metros monitoreándonos. Y tosiendo in crescendo para poner fin al encuentro.



A un cuñado, su suegra alemana lo espiaba a través del agujero que le hacía a la vocal O de EL TIEMPO. Este telescopio James Webb de pedal impedía cualquier cuasi-semi-exgozquejo de caricia.



Los primeros síntomas de vejez los sentí cuando empezaron a cederme el puesto en el bus. Me hacía el loco como exigiéndole respetico al samaritano citadino que me graduaba de mueble viejo. Hoy me ningunean la silla y electrocuto al insolidario con la mirada.



Algunas presas con las que me divertía kamasútricamente las utilizo ahora para menesteres que nadie puede hacer por mí. Peco con el espejo retrovisor. Los jardines colgantes de mi Babilonia sexual le coquetean al bisturí del urólogo.



Estoy en la relajada fase en la que escojo fiesta; le saco más gusto a ver pasar una tractomula que a trasnocharme.



Lo viví con ocasión del pasado 31 de diciembre. Me agarró con los pies en agua tibia, acompañado del indisoluble matrimonio de buñuelos con natilla en vez de espirituoso licor o yerbas afines.



Me aprestaba a llenar el crucigrama de Teseo en este diario cuando una voz varonil dijo presente a través del correo electrónico. Era la voz del poeta Jotamario, desparchado a morir por deserción fugaz de la Jaramillo de todas sus vidas. Jotica, como le dice su red de afectos, compartía sus iluminaciones de fin de año y pedía reacciones.



De inmediato respondí: "Esta noche, frente al pelón de fusilamiento de la vejez, qué alegría no estar pariendo borugos para ver a qué fiesta me pego. Suena música en el vecindario. Digamos que a los 76 abriles que me siguen con fidelidad de perrito de la Victor, me alegra estar relajado sin nada más que hacer que no hacer un carajo”.



Insólita forma de darle la ‘baronil’ patadita de la buena suerte al 2021, y los buenos días al 2022.

OSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDOwww.oscardominguezgiraldo.com

(Lea todas las columnas de Oscar Domínguez Giraldo en EL TIEMPO, aquí)