Hace doce años vengo proponiendo la incorporación al diccionario de un verbo nada adjetivo. Miré las 3.152 novedades aceptadas recientemente por la Real Academia de la Lengua y nanay cucas. Mi propuesta brilla por su ausencia.



En cambio, ya tienen el nihil obstat de la RAE voces como garciamarquiano, cortazariano, mamitis, y una insólita, hagioscopio, un huequito hecho en la pared de una iglesia para mirar el altar. Una acepción que sugiero es: forma moderna de voyerismo teológico.

Nada personal tengo contra las palabras acogidas. Mi afán radica en que me niego a pasar de incógnito en la vida sin aportar nada. De pronto me visita el Eróstrato porque el tiempo me respira en la nuca.

Por razones un tanto obvias no estuve en la invención del fuego hace 1,6 millones de años. Como influencer o youtuber de pedal, me habría gustado aportar ideas para que funcionaran mejor la rueda o el arado. De eso hace 5.500 años y monedas.

Me habría dado por bien servido si hubiera tenido velas en el invento del ajedrez, el juego de todas mis vidas. Pues tampoco. Me madrugó un hombre que pasó la cuenta en granos de maíz, pero el rey que debía pagar le puso conejo. No había grano pa tanta imaginación.

Como me he ganado la vida como aplastateclas, lamento no tener velas en la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la máquina de escribir, la radio, la televisión, el télex, internet... Con mi vecino de página Adolfo Zableh diría que estoy por pensar que soy un absoluto fracaso. Un petardo. Me deberían echar de estas páginas. Ya.

¿Y este tipo para dónde diablos va?, se preguntarán los pacientes lectores que no han tirado la toalla.

Me explico: hace doce años, cuando nacieron mis primeros dos nietos, propuse el verbo ennietecer para describir el sentimiento que nos inunda a quienes nos estrenamos como abuelos.

Nadie dijo esta boca es mía. Hasta este año, cuando el académico Olympo Morales Benítez, flamante abuelo de Gabriel y Antonio, le propuso al director de la Academia Colombiana de la Lengua esta acepción de “mi” verbo: “Impulsar hacia adelante la existencia, enriquecida esta por la sabiduría natural y el afecto de los nietos y de los padres”.

Ahí va la cosa. Como en Colombia “todos nos llega tarde”, no me hago excesivas ilusiones con mi infinitivo...

