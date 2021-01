En busca del panda perdido

Hace poco tuve un encuentro casual con una bola de golf. No fui a la montaña, la bola llegó a mí.



Ocurrió cuando acepté una invitación de mi nieta Ilona, de seis años, a buscar el oso panda, cerca del campo de golf del club El Rodeo, en Medellín.

Siempre que nos encontramos salimos en busca del osito. De mi profesora Ilona, un tsunami de carne y huesitos de seis años, he aprendido que el encanto no está en encontrar el panda sino en buscarlo. Es nuestro viaje a Ítaca.



Íbamos muy orondos mirando aquí y allá cuando pum, por arte de serendipia encontramos una despistada bola de golf lejos de su hábitat.



El hallazgo habla muy bien de mi buena suerte y mal del ‘golfista’. No soy de esos sujetos que andan encontrándose cosas. Todo lo contrario, “me habita” cierta destreza para extraviar objetos.



Las gafas, por ejemplo. Le propondré al dr. Cuevas, mi oftalmólogo, que desarrolle una aplicación que le permita a su legítimo miope o présbita saber dónde las olvidó. Lo mismo podríamos decir de las hijuemíchicas llaves o del celular que se divierten jugando a las escondidas con sus amnésicos dueños.



Retomo el hilo de Adriana, prima remotísima de Ariadna. La bola de golf que me encontré es redonda, con rugosidades en la superficie, tiene seis punticos rojos, tres a cada lado, que no sé para qué sirven; dice ‘Velocity’ en alguna parte; veo la posible marca, Titleist, y debajo el número 2, en desteñido color rojo alicaído Partido Liberal.



La bola avala la definición de Chaplin: el golf consiste en pegarle a una bola pequeña sin tocar la Pachamama, la Madre Tierra.



Menos mal, cuando la bola cayó donde la encontré mi cabeza estaba en otro sitio. Porque a la velocidad del chambón que la golpeó me habría obligado a hacer efectivo el seguro exequial. “Y el día esté lejano...”.



Espero que Bienestar Familiar no me vaya a empapelar porque hice el siguiente cambalache con mi nieta: su “abu” se quedó con la bola para devolvérsela a su propietario, y ella se transó por el cono de una bola que le compré.



Como soy hombre de palabra, estoy dispuesto a devolver la pelota si su dueño se compromete a dejar el golf, a cambiar de deporte o de entrenador. Soy todo oídos.



ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO