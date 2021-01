Emilia, bienvenida

Como tienes pocos pañales de nacida, Emilia, te doy la bulliciosa bienvenida a este delicioso acabadero de ropa llamado mundo.

“Acigüeñizaste” en plena pandemia. Menos mal por ahora solo te las tendrás que ver con la dialéctica del tetero y los pañales.



Llegará el momento en que te gustará no crecer, como Peter Pan. Así que disfruta la inmortalidad de que gozan los bebés. Tiempo vendrá de ejercer de adulta, un destino que nada le gustaba al Principito.



Todos tus abuelos están güetes conjugando el verbo ‘ennietecer’.



“Con Emilia Curtis Arbeláez en mis brazos no me cambio por el otro ser más feliz del mundo, si es que existe, ni por el diablo”, dice tu octogenario abuelo el poeta Jotamario.



Me gusta tu apellido Curtis. De niño le rogaba a mi madre que me ayudara a crecer para parecerme a Tony Curtis, a quien veía en cine dominical. No fue atendida mi plegaria. (Emilia, tómalo por el lado amable: no siempre querer es poder. Eso enriquecerá tu travesía.)



Pero te tengo la buena noticia de que en los abuelos, los nietos tienen bobo propio. Desde ya, exígeles a tus taitas Jeff y Salomé y a tus abuelos que te lean tus derechos. Están en Un manual para ser niño, de un señor apellidado García.



Dirás: ‘¿Y este lagarto aplastateclas qué se trae entre manos?’ Como tu bisabuelo sastre, este septuagenial admirador tuyo tampoco da puntada sin dedal.



Estoy ofreciendo mi experiencia de abuelo. Soy coach transaccional y piramidal en nietoterapia. Me alquilo para enrutar a los colegas cuchos. Descuento por pronto pago.



Mi declaración de principios es: uno debería nacer abuelo y echar luego para atrás. Así de insólito es este oficio, el único para el cual no hay que falsificar diplomas. Todo viene en el chip.



Ustedes, los nietos, son la única prueba de que existe la reencarnación, ha dicho el guaduólogo manizaleño Simón Vélez.



Desde tus primeros pañales, es bueno que sepas que no hay almuerzo ni bienvenidas gratis. Por eso espero que en pocos años estés aportándome historias de niños que suelo coleccionar y compartir.



A manera de ejemplo te menciono esta perla de una poeta, María de las Estrellas. Antes de partir para el Walhalla de los niños, le dedicó así uno de sus libros a su mami: “A la mejor mamá de todas mis vidas”.



Óscar Domínguez Giraldo

www.oscardominguezgiraldo.com