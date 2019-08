El sendero de Martín

Al niño Martín, salud.

​

Espero que sigas creciendo con el tetero y los pañales de todas tus vidas asegurados, gracias a El sendero de la anaconda, el último documental de tu padre, Alessandro Angulo.

Nos conmovió hasta la silla turca el nuevo trabajo de tu taita de la mano de los antropólogos Schultes, Hildebrand y Wade. Estos antropólogos en yunta nos enseñan a abrir los ojos. Así como antes había películas prohibidas para todo católico, documentales como este deberían ser obligatorios para creyentes o escépticos.



El documental es todo un poema visual que nos muestra lo que tenemos, sin saberlo, en la Amazonia. O si lo sabemos, nos importa un carajo.



No se perdió la platica invertida por tus abuelos Guillermo y Vanna en la educación de su caro figlio Alessandro. Ni en la de tu tío Paolo. Con 30 años menos, me habría ofrecido para cargarle la maleta a papá Alessandro en la selva profunda.



Como muchos somos monógamos lingüísticos, o sea, solo manejamos el español, a veces nos quedábamos en Babia cuando Wade echaba su rollo en inglés. Habría sido del carajo un doblaje al español.



Te cuento que escuché por Caracol a tu padre contando parte de su extensa historia, con banda musical de fondo. Tiene más vida que siete gatos y una mujer fatal juntos.



Llegué cuando hablaba de la aventura de La Calle y se me fue la señal cuando escuchaba a Yuri Buenaventura –cuya vida documentó– cantando Je ne regrette rien, que yo traduzco libérrimamente: ‘A lo hecho pecho, parceros’.



Supimos también que tu padre anda más que una mala noticia: que estudió en su natal Bogotá, en Nueva York, Barcelona, Cuba, con un tal García Márquez, a quien tu abuelo y bisabuelo al mismo tiempo le decía Gabito sin que le chillara.



Tu padre resultó un teso para negociar secuestros y en par patadas tenía a tu abuelo comiendo bandeja paisa lejos del mosquito, el jaguar y la anaconda que le depararon ‘la Far’.



Hasta de sus tusas de amor nos habló. Pero llegó tu mami, Diana Camargo, y puso orden en la sala.



Creo que no te quito más tiempo para que te vayas a montar en tu nuevo triciclo. Es mejor eso que escuchar las bobadas que decimos los adultos, como diría el principito.



Felicitaciones por tener despejado tu sendero de vida.



