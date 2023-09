El nobel que ahorraba zapatos

Tengo algo en común con el nobel de Literatura Albert Camus: en su niñez él jugaba de arquero para ahorrar zapatos. Yo jugaba fútbol descalzo para no gastar mis tenis Croydon. Monsieur Albert jugaba de 1 en la soledad acompañada de su portería. En los potreros de mi niñez me desempeñaba como eficiente 8, interior derecho en la desaparecida nomenclatura balompédica.



También jugaron de 8 cracks como el Coco Rossi, Urriolabeitia, Didí, Muller, Pep Guardiola, Xavi, Alexis García, técnico de la Equidad. Estos datos solo los maneja con fluidez mi contemporáneo, compañero de pupitre en la Universidad de Antioquia y doble tocayo Óscar Restrepo, Trapito, infatigable y memorioso Funes del deporte.

Envidio la foto que se tomó en el estadio Atanasio Girardot con mi ídolo Mané Garrincha cuando jugó en Medellín con su equipo, Botafogo. Sus últimos cartuchos los quemó en el Junior de Barranquilla. Garrincha sacó tiempo para golear 5-0 al mundo con esta certeza filosófica: Yo vivo la vida, la vida no me vive a mí. Con esa receta me gozo este pícaro mundo.

De regreso al fútbol de selecciones con triunfo y empate ante Venezuela y Chile recordé que alguna vez le pedí a Alexis García, también graduado en la universidad del potrero en La Floresta, su barrio en Medellín, que me describiera uno de los mejores goles que le vio hacer a la Gambeta Estrada. Accedió.

“Fue en un partido en Medellín entre Millos y Nacional: Carlos recibe el balón entrando al área entre Leonel y Cortina, levanta la pecosa y se la pone en un nidito de pelos que tenía en su desentejada cabeza. En la parte superior de la frente la durmió, apacible, por unos instantes eternos. Carlos la conducía lentamente hacia el arco del Loco René (Higuita) que por primera vez lucía espantado. Leo y Cortina lo miraban pensando cómo bajaría la pelota de ese nido. Cuando la Gambeta llega a las barbas de René, la deja caer y con su empeine derecho, ¡tas!, la coloca en un rincón y sale raudo a Corea a celebrar”.

Goles como este le dan la razón a don Alfredo di Stéfano para quien hacer un gol es como hacer el amor. Para muchos, don Alfredo ha sido el mejor desde que el hombre decidió coger el mundo a las patadas e inventó el fútbol…

