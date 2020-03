El conocido señor NN

Los noctámbulos lo conocíamos, pero nadie sabía quién era. Dudaba de su existencia. Era una hipótesis de sí mismo. Una sospecha, el retrato hablado de nadie.

En las noches bogotanas de los años setenta aparecía en bares, restaurantes y similares. Miraba, y como no se encontraba a sí mismo iba a buscarse a otra parte.



A lo mejor iba en busca de su tiempo perdido. Vestía de negro, el color de la noche que era su hábitat. Un sombrero que no tuvo infancia como don Abundio completaba su fúnebre decorado. El sombrero existía para él. Él existía para su sombrero. Era Subuso multiplicado por diez.



No creo que el amor fuera hecho para él. La sonrisa, tampoco. Era serio como un pecado inconfesable, y delgado como si se alimentara de viento raspao maridado con gotas amargas de misterio.



Era la encarnación de la soledad. No se dejaba ver del sol. Tenía la palidez de quien no le ha visto la cara al día.



Debajo del sobaco llevaba siempre un fajo de periódicos de ayer, de nunca. Leer era otra disciplina ajena a su condición de anacoreta urbano.



Yo habría vendido mi alma a Dios por indagar qué llevaba en su diminuta maleta, que era como su prótesis, su alter ego.



Sabrá el Mono de la Pila si tenía nombre de pila. Mister solo, el señor de la noche, le decíamos en voz baja.



No tenía cara de haber sido feliz. Ni infeliz. Jugaba a ser el antípoda de sí mismo.

No lo imagino votando o pagando impuestos. Ni cantando bajo la ducha. ¿Cuál ducha? El lujo del sueño no figuraba en su menú vital. Tenía la mirada del que vive en eterno insomnio.



Todo en él gritaba que le faltó ternura de mujer. Caminaba sin prisa. Su paso era paquidérmico, lento, propio del que no va para ninguna parte.



A lo mejor era así para ahorrarse jefes, horarios, cobrar sueldo. Difícil imaginarlo haciendo cola para comprar leche o pan.



No se regaló amigos. Ni siquiera enemigos útiles, esos que, según Víctor Hugo, cuestionan nuestras certezas. Imposible imaginarlo con gripa, o cotizando para pensión.



“Miro y me voy” era su divisa, que le había podido servir de epitafio. Si es que nació para morir algún día. A lo mejor a esta hora está preparándose para salir a la pasarela noche.



Óscar Domínguez Giraldo