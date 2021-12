El candidato de la ternura

Cuando vi luciendo juveniles tenis rojos por Caracol-televisión al candidato presidencial del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, en un ataque de ternura me asaltó la tentación de votar por él.



En su caso, lo correcto habría sido lucir crocs como guiño a su tutor, Álvaro Uribe. Pero a estas alturas, el uribismo pura sangre perjudica. Lo mismo el duquismo. Toca marcar distancias.



Me impactó ver de relajados tenis al tocayo. Por poco saco un arcaico pañuelo para enjugarme una furtiva nostalgia.



La política criolla está deschavetada. Mientras el empresario Zuluaga, Trump criollo, camina en tenis, su antípoda, Gustavo Petro, anda de aristocráticos ferragamos.



El candidato del CD viene marcando territorio como los gatos. Hace poco, ignoro si con esos tenis, en entrevista con mis tías Tola y Maruja en la revista Bocas, fulminó a Humberto De la Calle con un catedralicio falso positivo al afirmar que cuando negociaban en La Habana su paisano "casi obliga a las Farc a sembrar coca".



De la Calle, furioso, lo mandó a coger café a Pensilvania, Caldas, su terruño. No sé si por culpa de los tenis de Zuluaga, hace poco De la Calle se acostó aliviado y despertó excandidato presidencial, dejándonos colgados de la brocha a sus de-votos. Fue una decisión tomada a nuestras espaldas.



Como no se puede ser el mismo en todas las estaciones – repito con Antonioni– empecé el empalme con Alejandro Gaviria, quien busca al Carlos Duque que le vuelva afiche su despeluque a lo Galán.



Ahora, si no llega a ningún Pereira como lo indican las jijuemíchicas encuestas, pienso trastearme a las toldas de Sergio Fajardo otro que practica aquello de que para ser feliz hay que tener una buena mujer, doña María Ángela, y una buena exmujer, doña Lucrecia.



Hace tiempos, tuve un pleito estético con Zuluaga. Sucedió cuando en La Patria, de Manizales, nos confundieron y en vez de una foto mía publicaron la suya.



Tuve que enviar carta a la dirección aclarando que uno tiene la cara que puede, no la que quiere. Y que, sin ofender, no quería cargar con el inri de la cara de Zuluaga.



Nuestro tocayo Óscar Wilde ironizó diciendo que lo malo de no caer en las tentaciones es que después no se vuelven a presentar. Seguiré cayendo en la vieja tentación de ser alcalde de la Ciudad de Hierro.

