Dos mujeres

Nunca les celebraron el Día Internacional de la Mujer. El anonimato era su ámbito. Caritativas a morir, se dedicaron a enriquecer y a darle “brillo y esplendor” a su entorno.

No conocieron el mar ni el cine. La lúdica no se había inventado. Solo conjugaban el verbo trabajar. La radio hacía las veces de prensa, televisión, internet.



Me enriquecí lícitamente con dos de esas matronas antioqueñas: mis abuelas materna, Ana Rosa Jiménez, de La Ceja, y paterna, Amalita Calle, de Jericó.



Mamá Rosa vivió en tres siglos. Nació a finales del siglo XIX, se parrandeó todo el XX y abrió el paraguas a principios del XXI. Mi abuela Amalia hizo su camino a Ítaca en una sesentena de años.



Eran tan santas que les daba pereza hacer milagros. Doña Amalita, como le decían, le dejó los milagros a la madre Laura, su paisana jericoana, primera santa criolla.



Mamá Amalita era seriota como el salmo 91. No recuerdo haberla visto sonreír. Mamá Rosa era festiva, como el salmo 23. Eran de misa y comunión diarias.



Como no existía ese preservativo de pared llamado televisor, se dedicaron a hacer muchachos, siguiendo el mandato bíblico. Mamá Rosa tuvo 18 hijos y seis novedades. Amalita detuvo el ‘hijómetro’ en diez petacones. Siguiendo la moda, llegaron al matrimonio sin haber comido de sal, vírgenes.



Coquetería, Rosa y Amalia te llamaría. Jamás les faltaban los accesorios. Sus manos hechas para la fatiga no conocieron el manicure.



La abuela jericoana no se dejaba retratar. Creía que en las fotos se iba algo de ella. A sus espaldas, sus hijos lograron coronarle una evasiva foto de perfil.



La abuela Rosa gozaba retratándose con los nietos. “Pero esperen me pongo el brasier”, dijo una vez, a los noventa años, poco antes de que se fuera a vivir dentro de su propio olvido, convertida en “flor desmayada”. Alzheimer había llegado.



En tiempo de mis abuelas, no era novedad ser honrados. Eso venía en el paquete. A la abuela Amalia le debo la primera lección de delicadeza. En el camino real que pasaba frente a su casa en Santa Bárbara, me encontré un lleritas (billete de 50 centavos).



Orden de la abuela: pregúntele a todo el que pase por acá si se le perdió ese dinero. Finalmente, me autorizó a convertir ese “infierno” de plata en mecato. Tardías felicitaciones por el Día de la Mujer.



Óscar Domínguez Giraldo

www.oscardominguezgiraldo.com