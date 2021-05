Ando en busca de la palabra que describa a los nacidos en la misma fecha, como Shakespeare, el expresidente Marco Fidel Suárez y el escritor Mejía Vallejo, ‘acigüeñizados’ el 23 de abril.

Mientras investigaba, la serendipia que es el arte de encontrar lo que no estás buscando, me deparó bellas sorpresas.



En quechua no existe la palabra adiós sino tupananchiskama, cuyo significado es todo un poema: “Hasta que la vida nos vuelva a encontrar”. Ojalá el diccionario de la pospandemia lo redacten los quechuas.



La actriz española Ana Obregón buscaba la voz que describa el dolor que siente a raíz de la pérdida de su hijo. La encontró en sánscrito: vilomah, y su equivalente en castellano es: “En contra del orden natural”.



En lo relacionado con la muerte de un hijo, el diccionario acepta deshijado, aunque tiene más sexapil la sota de bastos que ese voquible, como decía el Cofrade Palacio Rudas. Deshijado figura en el DLE desde ¡1817!



‘Huérfilo’, nada eufónica, es una variante propuesta desde 2017. Por lo pronto, la Real Academia la aloja en su Observatorio de Palabras, un limbo donde las voces esperan su turno.



Pero a lo que vinimos: ¿cuál es la palabreja para describir a los nacidos en la misma fecha? Como no existe, es lícito inventarla. Para no pasar de agache por la vida, mi propuesta es ‘coquotidiano’.



Consulté mi ‘invento’ con el Argos de La Patria, de Manizales, Efraím Osorio, quien me bajó la caña. Me dijo que si de crear se trata, hay que inventar palabras lógicas que se acomoden al idioma.



“Si fuese castizo, debería escribirse ‘cocuotidiano’ (¿cosas diferentes que ocurren diariamente y al mismo tiempo?). En fin, me quedo con ‘coetáneo’, aunque de sentido muy amplio como contemporáneo”.



Y como preguntando se va a Roma, llegué al portal Quora, que tiene entre sus colaboradores al hiperglota (= poliglota) Nazir Haffar, quien ofrece esta respuesta:



“Que yo sepa, la lengua que más se acerca sería el griego”, dice. Agrega que ellos usan dos palabras que equivalen en español a: incluso, el mismo, y día.



El pragmático Haffar admite ‘coetáneo’, como don Efraím, y ‘cocumpleañero’. Agrega que en inglés se les llama birthday twins, o Irish twins.



De pronto cuando me apliquen la segunda vacuna me vuelva hiperglota. Entonces que se tengan finos Osorio y Haffar. Tupananchiskama.



Óscar Domínguez Giraldo