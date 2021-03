El sueño se rompió

Mi ilusión era convertirme en el vacunado número mil millones. Pero no, siento que la EPS me busca para aplicarme la vacuna en mi condición de mueble viejo cuya edad oscila entre los 75 y los 80 abriles. Querer no siempre es poder.

Como vacunado mil millones me habrían ocurrido cosas bellas como las siguientes: sería vacunado de verdad, o sea, no tendría que preocuparme de si la jeringa tenía o no el líquido salvador. En su programa de televisión, el presidente Duque me afrijolaría la Cruz de Boyacá que rechazó el ciclista Egan Bernal.



Habría sido besuqueado por la reina de belleza, quien luego del coronavírico ósculo iría a atender el Banquete del Millón. Vacunado número mil millones, me veo en la plaza de San Pedro saludado por el ‘Che’ Francisco, lo que me allanaría el camino al cielo sin pagar el peaje del purgatorio.



Las revistas de farándula se atropellarían para titular: ‘El vacunado tal nos abrió las puertas de su apartamento’.



Para salir del anonimato, no habría tenido que quemar ningún templo, como Eróstrato que incendió el de Artemisa para salir del anonimato. Ignoraba que de anonimato nadie muere.



Cualquier juglar vallenato se habría precipitado a saludarme en sus canciones. Y no me pasaría factura por la mención.



Veo al fotógrafo Ruven Afanador haciendo un estudio con este moreno como materia prima.



En caso de que pisoteara en materia grave el Código Penal me darían la casa por cárcel, sin necesidad de pagar costosos leguleyos de esos que sonríen al lado de sus encopetados clientes (¿de qué se reirán?).



Me veía entrevistado al aire por “julitonomecuelgue” de La W. El Concejo de Montebello, Antioquia, mi terruño, me habría gastado resolución 001 poniéndome de ejemplo para las presentes y venideras generaciones. El párroco de mi barrio me invitaría a hacer la primera lectura en la misa dominical.



Mis familiares dirían, radiantes: ‘Vea, pues, cómo el negro Óscar al fin salió con algo en la vida. No pintaba para nada’. Siento en el bolsillo la tarjeta cívica que me permitiría montar gratis en el metro de Medellín hasta por dos pandemias. Doy por hecho el saque de honor en un clásico Nacional-Medellín, invitado por el veeerde.



A mi madre, sentada la diestra de Dios Padre (o a la izquierda: Dios no tiene presa mala), le podría dar este parte: ‘Mami, triunfé’.



Óscar Domínguez Giraldo