Señora de 485 abriles

En cada cumpleaños de Bogotá se me alborota la bilirrubina nostálgica. Este año, el espejo retrovisor me recordó los aguaceros pluscuamperfectos que caían hace más de medio siglo.

“Parece que fue ayer” que nos conocimos. Me gustaría morderle la oreja a Bogotá, bailar con ella un bolero, o darle un beso “donde dijiste enemigos”.

La Bogotá que me gusta no aparece en ninguna guía turística. Pocón la comparto. Tampoco me gusta ver mis defectos en otras personas. Me dan celos enfermizos.

Lo he dicho con otra ropa pero vivo tan agradecido con Bogotá que no tengo con qué pagarle. Aquí hice mi vida sentimental y laboral. Triunfé hasta el punto de que nunca conseguí el vil metal.

En su jurisdicción de frío, hace 50 años y monedas, Gloria y yo, callados la boca, nos hicimos leer la epístola del apóstol que se cayó del caballo. Fruto de esa epístola nacieron dos espléndidos cachorros a los cuales, modestia, apártate, procuramos criar de tal forma que si tocan a la puerta de sus casas es el lechero, nunca la policía, como decía el inglés que fumaba puros.

Mi caída del caballo consistió en desertar de las piedras de fogón a los 24 años, en 1969. Si me hubiera quedado habría terminado de jíbaro en Medellín. Abandoné los estudios de periodismo en la Universidad de Antioquia y terminé de patinador en Todelar de la avenida 19. Gané en el cambalache. Me ha gustado tanto este destino periodístico que si volviera a nacer sería jardinero. O astrónomo, para atisbar constelaciones. Tengo complejo de telescopio.

Como no vine a pasarla mal, jamás me tocó dormir en los parques como a Belisario. ¡Qué mal presidente se ahorró Colombia! Eso sí, viví en desangeladas casas de inquilinato. En una de ellas, regentada por doña María, había más gatos que cristianos. Ella leía las cartas pero antes consultaba sus predicciones con alguno de sus felinos.

Soy deudor moroso y amoroso de la Media Torta. Estos glúteos calentaron sus graderías en solitarios y eternos domingos. Familiares y amigos paisas me miraban con respeto cuando les contaba que vi a tal artista entrando a Inravisión de la 24.

Me di tempranamente el regalo de leer a Klim, quien nació también un 6 de agosto. Leerlo es coquetearle a la felicidad. Gracias, Bogotá, gracias, don Lucas, por los favores recibidos.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

