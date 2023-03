Muy agradecido

Con el sol a la espalda, suelo deshacer pasos visitando lugares que me son caros. Uno de ellos es Montebello, mi terruño, bellamente feo, faldudo y frío. Recordé que allí estuvo el presidente Iván Duque. Decidí escribirle ahora que se lo pelean de todas partes:



Expresidente, salud.

Usted no sabe quién soy yo, pero su padre, Iván Duque Escobar, sí me distinguía desde cuando era gerente del Inscredial. Tampoco voy a cañar con que “me distinguió con su amistad”, como decimos los lagartos. De pronto me rectifica desde el edén de los turbayistas donde disfruta su baño turco de eternidad. El doctor Duque Escobar pertenecía a la primera línea del turbayismo.

En el cuatrienio del Polvorete este aplastateclas era reportero político. “Evidentemente y de análoga manera”, fueron muchísimos los discursos que me tocó oírle al presidente Turbay. Casi se me daña el estilo. (También me tocó sobrevivir a los poemas de su segunda esposa, doña Amparo Rodríguez). Como su jefe, su padre tenía claro que para ser felices hay que tener una buena mujer, y una buena exmujer. O varias.

Al doctor Duque Escobar, siempre sonriente, talentoso, amable, elegante, con pinta de historiador ‘playboy’, me lo encontraba en la Casa de Antioquia. Gorreábamos aguardiente y nos engullíamos empanadas de iglesia huérfanas de carne.

¿Y esté tipo qué, viejo?, se preguntará usted. Simplemente, quería agradecerle que se hubiera convertido en el primer presidente en ejercicio que visita mi centenario pueblo de unos nueve mil habitantes de los casi ocho mil millones que tiene el mundo. Allí la gente vive dentro del paisaje. Parece un cuadro pintado por Ariza y no es cañazo. Vuelva y verá.

Quería estrecharle los cincos claveles, como dicen también los montañeros de Gómez Plata, el terruño de su padre, pero había mucho Valencia Cossio en el callejón. Regresé a mi cambuche con mis dedos vírgenes de presidente.

Tomé vistas, me desatrasé de nostalgias terrígenas, me pegué al almuerzo que le ofrecieron al blancaje de Bogotá, pasé por la casa donde nací “a temprana edad”, y compré los mejores aguacates del país que allí se dan.

Ese día usted dijo que si lo hacía bien como presidente aspiraba a ser alcalde honorario de alguna ciudad. De niño, yo quería crecer rápido para ser alcalde de la Ciudad de Hierro. No sé si al fin lo nombraron, pero yo sigo persiguiendo mi sueño. Felicidades, O. D. G.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

