Ante todo, una declaración de principios: si Petro arrasa en primera vuelta, como sueña el suspendido y travieso Daniel, alcalde de Medellín, aquí estoy y aquí me quedo. A pesar de la insolidaridad de Petro con Ucrania, y que de lejos se le note incómodo con su fórmula vicepresidencial.



Doña Francia le paga con la misma moneda. No es sino verles las caras en público. Aparecen juntos pero nunca revueltos, como huevos pericos importados... El del Pacto Histórico es un desganado “mártirmonio” por convención; cero convicciones.

Si Fico queda presidente, tampoco me iré del país, así haya perrateado el vos de los paisas, y haga todo por no aparecer como el que dijo Duque.



Como me volteo más que un desvelado, iré hasta el final con Fajardo así las encuestas –y su peor amigo y mejor enemigo, Alejandro Gaviria– le muestren el sur de las vacas cuando van para el norte.



Los pesimistas que somos optimistas bien informados –¿o será al revés?– creemos que donde menos se piensa puede saltar la liebre del triunfo. Tengo lista la hoja de vida. Le apunto al cargo de inspector de zócalos de Palacio. Sería mi primer cargo oficial.



Primero acompañé a De la Calle, quien nos dejó colgados de la brocha. Cambié de ateo y me matriculé con Gaviria. Tampoco. En este momento, el ideólogo de Fajardo es petrista vergonzante; pero sabe que en Colombia hay que hacer cola para entrar a cine, estornudar en el ascensor y ser presidente.



Esa era la idea de Fico, hacer fila. Su candidatura no es fruto de una escasez que ‘hubimos’ ni de una mojada acalorado, pero sospecho que echó a rodar la bola de su candidatura para empezar el cursillo. La flauta le sonó estrepitosamente. Me recordó lo que contaba el exministro Jaime García Parra cuando lanzó su candidatura. Su mujer le preguntó: “Jaime, ¿y si ganamos qué hacemos?”.



No pienso ayudar a elegir presidente a alguien capaz de tratar de vos a una tractomula. Convirtió el sentido común y el vos en fenómenos de agitación de masas. Tan querido, Fico, dirá el constituyente primario.



Como pocón de egoísmos, si gana, le regalo el primer párrafo del discurso de posesión: “Bacanes y bacanas, abróchense los cinturones porque vamos es a gobernar, papá. (Ve, vos, el de bigotico libidinoso de la primera fila, ¿bien o pa’ qué?)”.



ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO



(Lea todas las columnas de Óscar Domínguez Giraldo en EL TIEMPO aquí).