Día del clímax

La celebración del día internacional del orgasmo (8 de agosto) no apareció ni en el pasa del diario. Pensé celebrarlo fajándome con fémina de teléfono estético 90-60-90, pero me lo impidió el pico y cédula...

La efeméride se conmemora desde 2007 por iniciativa del concejal Arimateia Dantas Lacerda, a quien conmovió el hecho de que en su pueblo, Esperantina (Brasil), el 28 por ciento de las mujeres se quedaban sin ese juguetico.



¿El motivo? El macho alfa de la aldea global solo piensa en su ombligo, sexualmente hablando. Allá ellas si se quedan con la carabina al hombro. Esto tiene que cambiar, pensó el revolucionario Arimateia, y propuso la celebración.



Un robusto porcentaje de varones domados sin cuantificar hacen el amor, abrazan la pared y a roncar. A mí que no me esculquen. En cambio, está disponible en el sabelotodo Google otra preocupante estadística mundial: en los coitos, solo entre el 3 y el 10 de las mujeres alcanzan ese tsunami erótico apodado orgasmo.



Señores que no tienen pico y placa sexual por vejez, a revertir ese porcentaje. No solo con las del arbitrario 90-60-90.



En Noruega, el 8 de agosto está programado para que ellas alcancen el Everest erótico.



En Dinamarca es obligatorio que la mujer tenga su orgasmo. Individuo que infrinja la norma será penalizado con un año de piernas cerradas, castigo que impuso Lisístrata a los atenienses que se resistían a hacer la paz.



En Ecuador, un legislador propuso que el orgasmo para ellas debe estar consagrado en la Constitución. Como quien dice, clímax por ley. (¿Algún congresista colombiano se atrevería a ponerle el cascabel al gato del orgasmo?).



El día que nos ocupa es propicio para felicitar al macho inglés que lo hacía tan de maravilla que su mujer despertaba a toda la cuadra con los alaridos.



Los vecinos se quejaron ante Scotland Yard. A la dama le impusieron pena de prisión de ocho meses. Felizmente, los Granados, Lombanas y Delaespriellas ingleses revolcaron códigos y reversaron el canazo. En la misma ciudad inglesa de Newcastle, científicos concluyeron que en los coitos, los mejores orgasmos los tienen las mujeres inteligentes o adineradas. Protesto: o todas en la cama o todas en el suelo.



Me despido con esta perla: una niña de 6 años le notificó a su mami que si no le explicaba qué es un coito, lo buscaría en Google.



Óscar Domínguez Giraldo

www.oscardominguezgiraldo.com