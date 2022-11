El silencio de don Leo

Siempre he tenido buenas relaciones con mis futuros colegas los muertos. No nos pisamos las mangueras. “A los muertos los llamo mis amigos” y a los vivos les digo por sus nombres. Son trucos para mantenerme inmortal mientras esté vivo.

Soy “cementeriólogo”, una palabreja que pretende describir mi manía de frecuentar el callado barrio de los acostados.

Fui pato los lunes del cementerio Central de Bogotá. Me eternizaba en el mausoleo donde se añoran Silva y su hermana Elvira. Asistí a una serenata que le llevaron al poeta el día de su nacimiento, el 27 de noviembre, un mes con olor a gladiolos. El maestro Rocca tocó en su guitarra preludios del brasileño Villalobos. Alguien recitó versos del suicida de La Candelaria: “La luz vaga, opaco el día, la llovizna cae y moja”.

Siempre le presentaba mis respetos a don Leo Kopp, fundador de Bavaria. Como otros pedigüeños me le acercaba al oído. No le pedía nada porque nunca he tenido el almuerzo embolatado. Le preguntaba: ¿Qué tal todos por allá, don Leo? Me contestó con el silencio mudo de las esfinges.

Hace años, don Leo tiene furiosa competencia en Carlos Pizarro, el sacrificado comandante del M-19 a quien la gente le pide mercedes.

Vivo cerca del cementerio. Desde mi cambuche, levanto las pestañas y veo a los interfectos en su relajada posición decúbito dorsal, la ideal para disfrutar ese paseo de día entero que es la eternidad.

El primer cadáver que conocí fue el de mi abuela paterna. Como el niño que era, yo no distinguía entre la vida y la muerte, asumí que mamá Amalita dormía su siesta vespertina.

Una vez dormí con un cadáver al lado: el de mío tío Jorge cuando “tuvo la sana costumbre de morir”. Dormí como un agiotista: largo y tendido. Jorge me financió las primeras cervezas y cabriolas eróticas. Me enseñó el oficio de mecanógrafo. En reciprocidad, siguiendo instrucciones de su familia, enviamos sus cenizas a Medellín por Servientrega.

También la muerte me dio una puntadita. El avión Hércules de la FAC en el que íbamos a aterrizar en el aeropuerto de Managua fue ametrallado desde tierra. El pájaro de metal herido quedó agujereado como un queso gruyer. Sigo contando el cuento.



Tienen razón los que piensan que lo malo no es la muerte sino la morida. “Y el día esté lejano...”.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

