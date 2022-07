Cincuenta años no son nada

Imposible ignorar una efemérides como los cincuenta años del inicio del ‘match’ por el mundial de ajedrez entre Spassky, el soviético que defendía el título, y un viento fuerte apellidado Fischer, hecho en Chicago.

En julio de 1972 los bloques soviético y gringo trasladaron sus rencores y egos al mundo blanco y negro. Los jefes políticos les ordenaron a ambos jugadores que consiguieran el título, o que miraran a ver qué hacían con sus inútiles biografías.



Tengo modestas acciones en ese ‘match’. Para empezar, terminé jugando ajedrez contra Spassky.



Años después del campeonato, Boris le escribió al presidente Bush pidiéndole que si no cancelaba un pedido de deportación de su excéntrico rival por evasión de impuestos, los metiera a los dos en la misma mazmorra gringa.



En otra carta, yo le exigí a Bush que me encanara también para servirles de garitero y comprarles cigarrillos en la esquina.



Menos mal perdí contra Spassky en las simultáneas que ofreció. De haberle ganado, habría tenido que cambiar de barrio, de oficio, de religión, de novia. No puede ir por el mundo sonriéndole hasta al arzobispo, quien derrotó a un campeón del mundo. Así sea en unas simultáneas, que es como hacer el amor varias veces al mismo tiempo.



Otra audacia en la que incurrí consistió en transmitir ese ‘match’ por 'Todelar'. Boris de Greiff, el hijo de León, lo hizo para 'Caracol', y Emilio Caro, hijo de la novia de Gardel en una ficción, en 'RCN Radio'.



El mundillo del ajedrez quedaba estatua para saber qué pasaba en esas exóticas tierras. Cuando la radio interrumpía la programación, los parroquianos se preguntaban: ¿cambiaron de papa, Frank Sinatra está resfriado, el ‘bobo sapiens’ inventó otra forma de suicidio colectivo?



No, todo el alboroto se debía a que una pieza se había movido en Reikiavik. Lo decían los cables de las agencias.



Hoy, la transmisión por radio es periódico de antier. Múltiples plataformas transmitieron en vivo el último torneo de candidatos, que ganó el ruso Nepo, de nuevo retador de Magnus Carlsen. Pero al divo noruego se le alborotó el ego y amenaza con no defender el título en 2023 porque no hay contra quién. Sostiene Carlsen.



El duelo de Reikiavik desató fiebre global a cuarenta por ese “juego infinito”, como lo denominó Borges. Gracias, Fischer y Spassky, por haber aproximado el juego a la canasta familiar.



ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO



