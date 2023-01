Códigos y aplicaciones

Me estoy perdiendo la revolución cibernética. Me patean los códigos QR o las aplicaciones ideadas hasta para sonreír, estornudar o enjugar una furtiva lágrima.



A diario, Mark Zuckerberg, el de Facebook, y sus alegres muchachos nos abruman con nuevas genialidades para hacernos las cosas fáciles. Supuestamente.

El “bobo sapiens” futuro debería nacer con un chip que le permita defenderse de los retos que plantea el mundillo digital.

¡Quién iba a imaginar que los dedos de las manos tendrían semejante protagonismo! En cambio, los dedos de los pies, relajados, se dedican a hacer su cómodo camino a Itaca. Trabajen, vagos, cabría decirles con la senadora Cabal.

Para no sentirme caído del zarzo, diré que tengo otras habilidades. Sin problemas trasladé de la máquina de escribir al computador mi destreza para escribir: todos mis dedos sudan plusvalía. No hay un solo vago entre los diez. Cero chuzografía. Agradezco a mis falanges su ayuda para levantar la prosaica yuca.

En otra época, redacté buenos leads o párrafos de entrada de noticias del día, que son el primer borrador de la historia. Dicen. Eso sí, nunca me aproximé al virtuosismo del periodista de AP Javier Baena, apodado Mr. Lead. Solo Moisés le dio sopa y seco a Javier con su arranque del Génesis: “En el principio creó Dios el cielo y la tierra”.

El ajedrez es otra habilidad. Fui campeón de Envigado y participé en unos juegos nacionales universitarios. Me copio del cubano Capablanca, excampeón mundial, para afirmar que no saber jugar ajedrez es como no haber hecho nunca el amor.

Si el mentado Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffett, Jeff Bezzos y Domínguez, o sea yo, sumáramos fortunas, seríamos incapaces de inventar un juego tan mágico como el jurásico de los trebejos.

Claro que mi analfabetismo digital me permite dar ideas para desarrollar futuras aplicaciones: urge una app que nos permita perdonar y encimar olvido para distinguirnos de los borbones que dizque perdonan pero no olvidan. O que todo nos resbale para vivir mejor (= efecto teflón), como lo sugiere un neurólogo.

El país pide a gritos otra aplicación que permita anticipar con cuántas horas de retraso llegará el presidente Petro a su próxima cita con la vicepresidenta Francia, y una más que lo obligue a dejar de ponerle palos a la rueda del metro.

Finalmente: ¿quién podrá defendernos a los negados para la tecno?

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

