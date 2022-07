Perseguí a dos de los tres papas que han puesto sus sandalias de pescadores en Colombia para ofrecerles mi infalible receta para incrementar las vocaciones sacerdotales.



Pero los papas no tienen arrimadero: A Juan Pablo II le monté la perseguidora cuando estuvo en Armero. Lo acapararon los altos heliotropos oficiales. Los gorilas que lo custodiaban nos mantenían a diez rosarios de distancia.



​Y cuando el papa Francisco nos dio con sus argentinas carnes en Medellín lo vi de lejos. Andaba colgado de tiempo.



Desde que colgué el hábito, mi ilusión ha sido poner en conocimiento de la Iglesia mi experiencia como seminarista. Se me ocurrieron las anteriores reflexiones al conocer estadísticas de la Conferencia Episcopal que hablan de una reducción sustancial de las vocaciones sacerdotales.



Cuando estudiaba en el seminario de los agustinos, los pichones de frailes teníamos que vérnoslas con los votos de pobreza, castidad y obediencia.



Con la pobreza me ha ido bien. Me proclamo millonario en la filosofía de Gonzalo Restrepo, expresidente del Éxito: millonario es el que tiene salud y tiempo libre. Greta Garbo tenía su propia receta para ser feliz: tener buena salud y mala memoria.



Como adopté los anteriores presupuestos, no envidio a ricos como Musk, Gates, Slim, Buffett y los Gilinski, que tienen pasando hojas de vida a los cacaos paisas.



¿Y obediencia? El truco está en decir siempre sí. Un campesino, casado –y viudo– tres veces, me aseguró que el secreto de su felicidad radicaba en que su esposa de turno le dijera siempre: “Sí, mijo”.



Lo de la castidad es otro cantar. San Agustín resolvió el asunto fácilmente: Le pidió a Dios que lo hiciera casto, “pero no ahora”. Terminado su recreo erótico, Agustín dejó colgadas de la brocha a sus novias. Las cambió por la teología.



Así me digan que estoy descubriendo el agua tibia, el celibato tiene vacíos los seminarios. De allí mi sugerencia de que el celibato sea opcional, como debería serlo la reencarnación. Seguiré persiguiendo pontífices para recordarles que los apóstoles eran casados. ¿No curó Jesús a la suegra de Pedro?



El único voto que me queda es el que deposito en elecciones. En casa, mis padres siempre votaban. Mi madre imponía la ternura y la religión. Mi padre aportaba el mercado y la política. El día de elecciones mi madre, emperifollada, siempre le preguntaba: ¿Luis, por quién vamos a votar?

ÓSCAR DOMÍNGUEZ GIRALDO

oscardominguezg@outlook.com

