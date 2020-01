Bienvenido, bisiesto

Informo a mis acreedores que para el 2020, que ya dejó atrás los primeros 15 días, estoy perfeccionando una pastilla que permita perdonar a nuestros enemigos, pero encimando olvido, que es más curativo. Me lleno de plata y pago las culebras.

En 2020 aprenderé más de Nacho, mi chihuahua, que barre y trapea con nosotros. ‘En esta casa se hace lo que ustedes me obedecen’, nos advirtió desde un principio.



Practicaré la disciplina de ser eterno mientras viva. Me regalaré y regalaré silencio, siguiendo el consejo de los benedictinos. Defenderé el derecho a contradecirme porque de otra forma, ¿cómo haría para crecer?, como escuché en una mesa vecina.



En 2020 no agregaré una coma a la novela de la que solo tengo el título: ‘El hombre que no escribía novelas’. Si la termino, me volvería famoso, rico y tendría que cambiar de amigos, enemigos y hasta de defectos que me han costado tiempo, sudor y lágrimas.

Volveré a las tertulias de ajedrez de las que fui expulsado por inasistencia. Añoro el ruido de las piezas al correr.



Espero no ganarme ningún premio de periodismo para no arruinar mi currículo. Eso de tener que escribir discursos inteligentes y originales para la posteridad tampoco va conmigo (además, ¿qué ha hecho la posteridad por mí?, pregunto con Woody Allen).



Estoy analizando con mi coach teológico y transaccional si en este bisiesto me toca ejercer como creyente, o si me cuelgo la chapa del ateo que cree en todos los dioses (con el perdón de los escépticos estilo Humberto de la Calle).



Haré de la cotidianidad una religión. Tendré presente el pensamiento de la mujer siria cuando se asiló en Estocolmo: todo lo que quería era volver a abrir y cerrar una puerta.



Si para los chapetones de la Fundación del Español Urgente (Fundéu), la palabra de 2019 fue ‘emoticón’, la mía sigue siendo ‘cotidianidad’ en su acepción de simplicidad.



Santa Rita de Casia, abogada de imposibles, que caiga Guaidó, perdón, que se vaya el presidente Maduro aunque le vaya bien.



Finalmente, no acepto más arrugas ni pategallinas en mi cara. ¿Con quién hay que hablar?