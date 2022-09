Amores perros por Instagram

Mancho Vargas Zapata, salud.



Leo en el periódico que tu mascota, el exvicepresidente Vargas Lleras, a través de las redes anda en busca de tu novia perdida. En las mismas me ando yo.



Sin ironías, le deseo que le vaya mejor como casamentero que como candidato en cuerpo ajeno en las pasadas elecciones. Se puede encomendar al patrono de los casamenteros, san Belisario Betancur, quien a la muerte de doña Otilia, su madre, voló a conseguirle compañía a don Rosendo, un soltero cero kilómetros con experiencia: eso es un viudo.



Si por nosotros fuera, estaríamos de apasionado romance septembrino. Pero somos “varones domados”. Perro no come perro. Además, somos alfiles de distinto color: tú, malencarado bulldog francés, y yo, pacífico chihuahua paisa. Si no salen con nada nuestras mascotas Vargas y Domínguez, la venganza será que terminarán pareciéndose a nosotros. Ya empezaron.



Como no he bajado bandera sexualmente hablando, en casa me regalaron un juguete erótico con esta peregrina aclaración: Es mejor tener ganas que quitarlas. Hay mucho bobo suelto.



Te cuento que sobre mí pende la espada de Demóstenes, perdón, de Damocles, de la castración para frenar mi tendencia a hacer pipí en cualquier parte. Ignoran que nosotros no hacemos pipí, marcamos territorio.



¿Qué tal si a tu mascota Vargas ‘Coscorrón’ Lleras y a la mía, ‘Trapito’ Domínguez, les hicieran algo remotamente parecido por hacer pipí de pie, dejando el baño convertido en un etcétera urinario? El ‘bobo sapiens’, que ha domesticado el átomo, ha sido incapaz dominar el chorro en sus distintas fases de apertura, medio camino y final.

Entiendo que te han llegado hojas de vida de candidatas de todo el país. Dichoso tú. Supongo que habrá hasta aspirantes de empresarios del Sindicato Antioqueño a quienes los Gilinski tienen pasando hojas de vida, con la complicidad de Vargas Lleras. Dicen los cacaos paisas.



No está claro si el presidente Petro llevará mascota a Palacio. Al fin y al cabo los colombianos también eligen en las urnas primer perro de la nación. Si la mascota presidencial es una bulldog o una chihuahua, sugiero que volemos a pasar hojas de vida. Si alguno corona primera perra, se compromete a llevar al otro en la despelucada.

No nos quitemos más tiempo, Mancho. Mientras aparece el bisturí que nos graduará de eunucos, démonos el besito insípido de las buenas noches. Tuyo, Nacho.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ

