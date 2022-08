La verdad pura, no la verdad de las FARC

En un país como Colombia, que ha experimentado como ningún otro del continente tragedias, dolores y violencias, nadie se puede oponer a la paz ni a la verdad.

En defensa de la Constitución y de la ley, así como de los intereses de las víctimas del terrorismo y la violencia, en especial las de atentados, secuestros, reclutamiento de menores y otros atropellos de los grupos armados ilegales, nuestro partido ha sido conciencia moral en el país. En la hora actual lo somos, en particular ante las múltiples imperfecciones, excesos y abusos del proceso de paz adelantado con las FARC, así como de buena parte del contenido del acuerdo firmado en el año 2016, un “fast track” a la impunidad de personas que le han hecho mucho daño al país.



En el Centro Democrático rechazamos desde el inicio las maniobras del gobierno de turno para imponer, en beneficio de las Farc, una serie de beneficios, compromisos e instituciones, dentro ellas la Comisión de la Verdad. Manifestamos nuestro enérgico rechazo a la desfachatez de las Farc para manipular la composición de esa Comisión y para garantizar que estuviera integrada por personas afines a sus intereses, al altísimo costo para la verdad y la democracia que produjeran y publicitaran, con sus aparatos de propaganda, un relato sesgado, inspirado en versiones y narrativas favorables a las Farc.



No hay rabia ni pasión política en ello. El pasado y la trayectoria de los integrantes de la Comisión están a la vista y no es necesaria una investigación profunda para resaltar que fueron excluidos de ese organismo la mayoría de las víctimas —de las Farc, del ELN, de las mafias del narcotráfico— y que no hubo en el mismo ningún representante de los sectores políticos más representativos del país.



La mayoría de los colombianos acogieron nuestras reservas al Acuerdo de 2016, lo cual quedó plasmado en el triunfo de ‘No’ en el plebiscito, cuyo resultado fue ignorado por el gobierno y por las Farc. Constituida la Comisión reiteramos nuestras reservas y publicado su informe final hace unas semanas, confirmamos plenamente nuestras críticas y reparos a la conformación, al activismo de sus Comisionados —alguno en busca de influenciar a la opinión pública llegó al exceso de adelantar conclusiones temerarias, con varias semanas de anticipación— y a sus evidentes sesgos políticos, reflejados en un informe que, insistimos, puso al margen a la mayor parte de las víctimas y a millones de colombianos, desechó testimonios, subvaloró fenómenos, dio prevalencia a ciertos relatos y sin rigor ni profundidad se permitió formular recomendaciones pueriles, algunas fantasiosas, acerca de la gran tragedia que ha sacudido al país durante décadas.



Narcotráfico y minería criminal diseminaron las Farc y otros grupos armados ilegales por buena parte de nuestro territorio. Y el desmonte de esas y otras actividades siniestras sigue siendo la condición principal para que tengamos paz de verdad, no la acomodaticia y plástica que pregona y defiende la Comisión.



Uno de los principales componentes de la justicia transicional es la revisión objetiva de lo sucedido, en busca de la verdad. Colombia exige y necesita toda la verdad, lo cual requiere atención y mirada especial a décadas de acciones de las FARC contra la población, sus móviles, su modus operandi, sus ganancias y sus engaños al país, incluyendo el injustificable incumplimiento de los compromisos del acuerdo.

Una lectura detallada del informe y el respectivo contraste con lo que vivimos en carne propia los colombianos en décadas de violencia, permite concluir que el informe contiene imprecisiones, verdades a medias, mentiras y no menos preocupante: ausencias compensadas con versiones acomodadas.



Por eso, dando continuidad a nuestra misión de preservar la legalidad y la verdad, estamos realizando una evaluación rigurosa y detallada del contenido del informe final de la Comisión de la Verdad. Con el apoyo de un grupo de expertos en los diferentes capítulos, estamos analizando tema por tema para que los colombianos y la comunidad internacional tengan un estudio crítico, profundo y confiable, de la tarea que hicieron los comisionados para apropiarse de la “verdad” y para tratar de imponer universalmente un relato de nuestra tragedia, en beneficio de las FARC.



En el Centro Democrático defendemos la paz y la verdad. Es fundamental que los colombianos sepamos lo que pasó, pero la verdad pura, sin sesgos ni manipulaciones, como referente capital para las víctimas, para todos los actores, para las demás generaciones y en general para contribuir al objetivo de esclarecer lo sucedido en toda su complejidad, como punto de partida y guía para la memoria colectiva, como instrumento para buscar la no repetición.



NUBIA STELLA MARTÍNEZ

Directora del Centro Democrático