El salario no siempre es lo más atractivo

Resulta plausible que algunos congresistas estén promocionando la reducción de sus sueldos como senadores y representantes a la Cámara para ofrecer un ahorro en los gastos excesivos del Estado. Ello es laudatorio, pero mínimo frente a lo que debe efectuarse para no malgastar tanto los recursos públicos ni gravar más al contribuyente.



(También le puede interesar: Agravio a la administración de justicia)

Cabría promover, por ejemplo, que además de suprimir las ineficaces y corroídas asambleas departamentales, se redujese, bien fuera a la tercera parte, la cantidad de legisladores y sus UTL, disminuyendo el número de ociosos desentendidos de la sana función que les atañe.



Los subsistentes, al sentirse individualizables y excluibles, probablemente laborarían mejor todos los días hábiles y cumplirían sus deberes trascendentes, en real beneficio para el país, con mayor dedicación, probidad y prevalencia del interés general.



Los votantes tenemos que reaccionar y hacernos respetar para que en las elecciones no triunfen los mal dispuestos y peor apalancados políticos que, parafraseando a Otto von Bismarck y Winston Churchill, piensan en las próximas elecciones pero no en las próximas generaciones.



Sin embargo, seguimos siendo culpables de lo que nos pasa, votando por los mismos, hasta el extremo estólido de hacerlo por los parientes y allegados que los arteros ponen a que los reemplacen, cuando por alguna providencia no pueden volver a lanzarse ellos mismos, según se indica con nombres propios en el libro ÉTICA PÚBLICA, impreso en 2022 por la Universidad Javeriana y el Grupo Editorial Ibáñez.

La solución no radica solo en cambiar las normas ni la conducta de algunos, pareciendo necesario un paso generacional para reconstituir la ética, cimentándola mediante la educación y desde la familia. FACEBOOK

TWITTER

Conformado por decenas de politiqueros, el descrédito del Congreso colombiano es enorme. Buena parte de quienes a él arriban lo hacen para colmar apetencias personales y codiciosamente aumentar patrimonio y poder, que rinde más dinero. Al verse impelidos a vencer, no paran de gastar en lo que sea y así, como las campañas que resultan muy onerosas, quedan debiendo caudales y favores que les incita a “recuperar la inversión” mediante “mermelada” y ardides de toda clase.



Ansiando mayores réditos cochambrosos, algunos acuden a mordidas en adjudicación de contratos, mandados en burocracia (a veces con cuotas pedidas a los colocados) y tráfico de influencias. El salario es entonces secundario, en vista de que su repercusión pecuniaria resulta inferior al ingente producto de las componendas.



No se puede generalizar, ni es justo desconocer la corrección de congresistas en quienes refulge el mérito adicional de conservar la honestidad en un ámbito en el que unos corruptos se pavonean y el latrocinio es aupado por la impunidad, la ausencia de reprensión y la masoquista pusilanimidad de quienes toleran y callan.



El origen del desbarajuste ético no está en las instituciones, carentes de volición y de acción por sí mismas, sino en el ser humano, que perdió el temor de Dios y flexibilizó la conciencia.



Así explicó Nicolás Sarkozy, cuando en su memorable discurso de Bercy, pronunciado el 29 de abril de 2007, poco antes de posesionarse como presidente de Francia, denunció el culto al dinero-rey y la introducción del cinismo en la sociedad y en la política, que preparó el terreno para “esos abusos de ciertos empresarios, el triunfo del depredador sobre el emprendedor, del especulador sobre el trabajador”.



De tal forma, la solución no radica solo en cambiar las normas ni la conducta de algunos, pareciendo necesario un paso generacional para reconstituir la ética, cimentándola mediante la educación y desde la familia, la cual también ha de ser consolidada como elemento natural y fundamental de la sociedad.

NILSON PINILLA PINILLA

(Lea todas las columnas de Nilson Pinilla en EL TIEMPO, aquí)