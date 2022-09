Corrupción entronizada

En un creciente número de seres humanos, los valores no pecuniarios han perdido reconocimiento, mientras la riqueza material atrae día a día con mayor intensidad y la insaciable codicia conduce a perseguir caudales adicionales para recibirlos con celeridad.



(También le puede interesar: El salario no siempre es lo más atractivo)

Como los medios lícitos no rinden en la magnitud y prontitud anheladas, vienen las innovaciones “ingeniosas”, ante las cuales la ética suele convertirse en estorbo, que conviene dejar a un lado.



El acrecentamiento económico rápido se ha convertido en razón de vida y hacia allá se encaminan los ávidos, buscando la opulencia y la lisonja en una sociedad que, en gran parte, aplaude a quien alcanza prosperidad, no importa de qué manera la haya logrado.



El maquiavelismo desdeñó al probo y en su sitial ubicó al corrupto, que mira por encima del hombro y se jacta de su astucia, convirtiéndose en el retorcido paradigma de trastocados individuos.



De esta manera la corrupción crece y quienes la ostentan se pasean orondos, favorecidos por la lenidad judicial, agravada por el recargo de asuntos, los vericuetos procesales, la tramitomanía y el entrampamiento abogadil, que extienden la impunidad, sin tan siquiera rozarlos el descaecido control social, formal o informal.



Tal cual puede constatarse alrededor de campañas a la presidencia de la República y al legislativo, al igual que para asambleas, concejos, gobernaciones y alcaldías, los caudales emanados de delitos altamente lucrativos, como el narcotráfico, allanan el triunfo a candidatos, patrocinados no por su trayectoria, idoneidad o proyectos edificantes, sino para que devuelvan “el favor”.



El encauzamiento de la política por esos derroteros, ya no en el arte de gobernar enfocado por Platón, sino en la cínica conquista y ansia de guarecer y acrecentar el poder fructuoso, acarrea tácticas y consecuencias pútridas.



Variadas artimañas son utilizadas para adjudicar los contratos, no a los que ofrezcan la calidad, oportunidad y precios más convenientes para la colectividad, sino a los venalmente indicados por el caporal, quien así mismo incide en la clientelista contratación a dedo de servidores provisionales, con burla del constitucionalmente dispuesto sistema de convocatorias, concursos, meritocracia y carrera.

Es necesario reaccionar ya, para luchar por volver real que vivimos en una democracia pluralista, donde la soberanía reside en el pueblo y no en la protervia de unos aviesos. FACEBOOK

TWITTER

En consecuencia, la función pública no siempre queda a cargo del honesto idóneo, sino del apalancado, que siente gratitud hacia quien lo promocionó para colocarse allí y estará listo a cumplir instrucciones, probablemente non sanctas, además de verse tentado a “aprovechar el cuarto de hora”.



Esos mecanismos corruptos tienen que ser desmontados. Una sociedad sin ética conduce al insoportable imperio del más fuerte e inmoral, esto es, está condenada a desintegrarse.



Es necesario reaccionar ya, para luchar por volver real que vivimos en una democracia pluralista, donde la soberanía reside en el pueblo y no en la protervia de unos aviesos, que aducen laborar en bien de la comunidad, cuando lo que les motiva es la ambición y la prebenda.



Ha de procurarse la convivencia pacífica a partir de la vigencia de un orden justo, en prevalencia del interés general y no bajo las apetencias de los más poderosos.



Se debe exigir, además, que los entes de control retomen la labor verificadora, restablecedora y sancionadora que les corresponde, para que no continúen sólo como carga presupuestal, ineficaz pero apetecida por el poder adicional que otorga.



Contrario a lo que deplorablemente viene acaeciendo, debemos castigar en las urnas y en las nominaciones al corrupto, para que no siga aprovechándose, ni directamente ni por interpuesta persona.

NILSON PINILLA

(Lea todas las columnas de Nilson Pinilla en EL TIEMPO, aquí)