Agravio a la administración de justicia

Para resolver una acción de tutela presentada por el Consejo Superior de la Judicatura contra la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-355 de 2020 (27 de agosto, M. P. Gloria Stella Ortiz D.).

Dejó allí sin efectos el fallo del 6 de febrero de 2018, por el cual dicha Sala Plena había anulado un acuerdo del Consejo Superior, quitándole oportunidad a la formulación de las cuatro ternas que le corresponden y poder integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



En su lugar, la SU-355 de 2020 dispuso que las autoridades a las que se refiere el artículo 257A de la Constitución (Consejo Superior de la Judicatura y Presidente de la República), dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la sentencia, “previa convocatoria pública reglada”, envíen “las ternas que les corresponde conformar, para efectos de que el Congreso de la República proceda a la elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial antes de concluir el año en curso”.



Dicha sentencia de unificación precisó que el Consejo de Estado se había apartado de la cosa juzgada constitucional, al entender el artículo 257A en contravía de lo decidido en el fallo C-285 de 2016 (1.º de junio, M. P. Luis Guillermo Guerrero P.), sobre algunos preceptos del A. L. 2 de 2015 (“reforma de equilibrio de poderes y reajuste constitucional”), que, entre otras modificaciones, instituyó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sustitución de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.



Acotó la SU-355 de 2020 que el Consejo de Estado causó un “bloqueo institucional constitucional”, al dejar en interinidad un ente suprimido, de donde surgieron acomodos abiertamente inconstitucionales, como que los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón siguieran en sus cargos más allá del período constitucional de ocho años, que no es lícito prorrogar, así queden vacantes.



Peor todavía si los depredadores del zombi se arrogan facultades nominadoras y continúan donde no deben, protervia cuya prosecución puede incoarse en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (!!!).



Sea el momento de reiterar que buena parte de las abrumadoras dificultades de la rama judicial son provocadas por actitudes de regidores de las otras ramas del poder público, que pareciesen interesados en agraviarla, infestarla y desacreditarla, para así propiciar totalitarismos al carcomer el sistema de frenos y contrapesos.



Uno de los caraduras, Pedro Alonso Sanabria Buitrago, fue auspiciado por Ciro Ramírez Pinzón, quien no pudo volver al Congreso pues la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó por comportamientos dentro de la comúnmente denominada ‘parapolítica’, pero los votos fueron heredados por su hijo Ciro Alejandro Ramírez Cortés, actualmente senador alineado en el Centro Democrático.



La cabeza visible de ese partido, siendo Presidente de la República, incluyó en terna en 2008 a Sanabria Buitrago para ser magistrado de la Sala Disciplinaria, sin saberse si para justificar tal postulación se tuvo en cuenta sus logros como concejal de Gachantivá o fue un premio de consolación al no resultar electo gobernador de Boyacá, a pesar del aliento otorgado por Ramírez Pinzón y por DMG, según lo mediáticamente conocido.



El mismo Presidente elaboró las ternas de las que el Congreso eligió a Julia Emma Garzón, Ovidio Claros (había sido representante a la Cámara), Henry Villarraga (rodeado de escándalos, renunció cuando el Senado debatía declararlo indigno y ahora busca JEP) y Angelino Lizcano (exgerente de la Empresa de Licores de Caquetá y secretario de la Cámara de Representantes), politicones sin idoneidad en derecho disciplinario.

NILSON PINILLA