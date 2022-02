Autopsia de unos bulos sobre Rusia

Últimamente, en varios medios locales, con una frecuencia inusual se reproducen patrañas sobre Rusia. Algunos autores hablan de presunta participación rusa en posibles preparaciones militares contra Colombia desde el territorio de un país vecino; la mente de otros engendra supuesta injerencia de mi país en procesos políticos internos de Colombia.

Salta a la vista que todos esos materiales u “opiniones independientes” tienen rasgos comunes. Primero, son malintencionados, buscan dañar la imagen de Rusia y socavar las históricas relaciones de amistad entre nuestras dos naciones. Segundo, son infundados y por eso carecen de pruebas fehacientes, abundan en insinuaciones y conclusiones sin lógica. Por ello, aprovechando el derecho de réplica, quisiera realizar una ‘autopsia’ de los intentos de montar una campaña mediática dirigida contra mi país.



Varios medios citan un misterioso “informe de inteligencia” (sin dar detalle de a qué Estado pertenece este omnipresente servicio secreto), dicen que la “asistencia militar (de Rusia a Venezuela) es una clara injerencia extranjera” en los límites entre ambos países (Colombia y Venezuela)”, que favorece a grupos subversivos. Hasta publican unas fotos que deben ilustrar el peligro que presentan “cerca de 68 miembros del ejército ruso que permanecen en Venezuela y son relevados cada tres meses”.

De mi parte cabe aclarar que Rusia, siendo un Estado soberano, tiene pleno derecho a desarrollar cooperación con autoridades también soberanas de cualquier país en cualquier esfera legítima que responde a sus intereses.



Tal cooperación técnico-militar la desarrollamos con una significativa cantidad de países, inclusive de América Latina, inclusive con Colombia (ya por muchos años, el Ejército colombiano usa helicópteros rusos). Más todavía, estamos abiertos a amplificar esta cooperación técnico-militar con la República de Colombia.



Y en lo que toca al fake arriba mencionado: se trata de una rotación regular del personal que viene a Venezuela para enseñar a especialistas locales a manejar equipamientos anteriormente suministrados según contratos que estrictamente cumplen con todas las normas internacionales, y en su texto tienen definidas las fuerzas armadas bolivarianas como el único y exclusivo usuario final. Este personal ruso consiste en militares, ya que se trata de equipos militares. Es lógico que no son plomeros o soldadores. Ah, y un detalle más. En Venezuela no hay ni una unidad de combate de las fuerzas armadas de Rusia.



Cabe preguntar: ¿de veras hay alguien en su sano juicio que piensa que “cerca de 68” personas sin armas podrían presentar alguna amenaza a un Estado de más de 50 millones de habitantes y cuyas Fuerzas Armadas cuentan con más de 450.000 efectivos?



Aseguramos al pueblo colombiano que la cooperación técnico-militar de Rusia con Venezuela, así como con cualquier otro país, no está apuntada contra ningún Estado latinoamericano y no está orientada a alterar el balance de fuerzas en la región.

“Injerencia rusa” en las elecciones colombianas, este es otro de los fakes para asustar a los ingenuos. Los propagadores de tales falsedades, tanto domésticos como visitantes de las latitudes más al norte, suelen competir en absurdidad de “los porqués” de que Moscú pueda querer influir en el proceso electoral colombiano. Dibujan cuadros macabros con Rusia que quiere “acabar con democracias” en tierras suramericanas.



Para comprobar tales “nefastas intenciones” le vienen a la opinión pública con unas “revelaciones” de existencia de “algunas cuentas bancarias” abiertas a nombre de una gente humilde colombiana para lavar dinero, supuestamente procedente de Rusia, con el objetivo de “financiar a la primera línea” y “otra parte (del dinero), que ha venido llegando en las últimas semanas, serviría para ser invertida en época electoral, lo que de comprobarse constituiría una interferencia en la vida política de Colombia (aplicamos cursiva deliberadamente). Por favor, que citen públicamente números de cuentas, instituciones bancarias, fechas de giros, nombres de beneficiarios, etcétera…



De mi parte enfatizo: elegir a sus representantes y mandatarios es el derecho democrático fundamental e inalienable de cada pueblo soberano, inclusive, por supuesto, del pueblo colombiano. Rusia respeta ese derecho. Declaro de modo oficial que mi país no tiene absolutamente ninguna intención de influir en las elecciones en Colombia. Esperamos poder contar con la voluntad de las futuras autoridades colombianas elegidas de desarrollar las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros dos países.



Y para terminar… ¡Basta de patrañas! No olvidemos a un funcionario de un país con el presupuesto militar más grande del mundo, quien desde la tribuna de la ONU mostró una probeta llena de una sustancia misteriosa, presentándola como “comprobación palpable” de informaciones de servicios de inteligencia sobre la existencia de armas de exterminio masivo. Esta probeta entró en la historia como una mentira escandalosa con consecuencias trágicas. Saquemos las debidas lecciones y no nos engañemos más con manipulaciones al estilo highly likely.



En mi calidad de Embajador de Rusia, puedo asegurar con toda responsabilidad y basándome en los hechos: Moscú quiere desarrollar sus relaciones con Bogotá sobre fundamento franco y abierto. A nuestras dos naciones las unen lazos históricos de amistad.



Rusia sinceramente desea estabilidad y prosperidad a Colombia. Como Miembro Permanente del Consejo de Seguridad de la ONU prestamos apoyo constructivo a la implementación del Acuerdo Final de Paz. Estamos dispuestos a fomentar la cooperación económico-comercial bilateral, cuyo volumen en enero-noviembre de 2021 creció 127,4 % y alcanzó 451,1 millones de dólares. Lo consideramos también como nuestra contribución al desarrollo económico de Colombia, sobre todo en el contexto de la construcción de paz duradera. Otro aporte significativo digno de mencionar es el hecho de que cada año unos cien jóvenes colombianos van a Rusia para estudiar en nuestras universidades con las becas otorgadas por el Gobierno de mi país. Nos esforzamos también para plasmar la agenda más amplia posible de intercambios culturales, para que el pueblo amigo de Colombia conozca mejor mi país, su historia, tradiciones, sepa más de sus anhelos de vivir en paz en un mundo mejor para todos.



Estos son los hechos, no son inventos. Para esto trabajamos día a día en la embajada. Quien tiene ojos que vea. No hay peor sordo que el que no quiere oír.



Nikolay Tavdumadze

EMBAJADOR DE RUSIA EN COLOMBIA