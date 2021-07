Una respuesta crítica a la idea de unir el Mintic y el Minciencias

Guillermo Santos Calderón, en su habitual columna de este diario, sale con una propuesta que contradice su espacio, el cual, supuestamente, es para defender el sector de las telecomunicaciones y las TIC y para hablar, obviamente, de las novedades de este. Guillo, mi compadre, es un referente en el sector. Autor de la primera columna dedicada al ramo en un medio periodístico nacional y fundador de Enter, la primera revista nacional dedicada al mundo de la tecnología en nuestro país.

Pero Guillermo olvida el largo camino que ha recorrido el sector para tener un sitio de respeto en la economía y en el gobierno; no en vano hay hoy un alto consejero presidencial para la Transformación Digital.



La respuesta a los problemas económicos del país no es unir dos ministerios que tienen dos misiones tan diferentes. El error estuvo en la creación del Ministerio de Ciencia cuando le agregaron de Tecnología e Innovación. Hay que corregir eso, quitarle la responsabilidad de la tecnología, lo cual entiendo que se hizo pensando mucho más allá de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que creo es la confusión del respetado columnista de EL TIEMPO.



La ciencia en Colombia necesita un líder que pueda hablar duro en el alto gobierno. Y las telecomunicaciones y las TIC son hoy un sector tan importante para el desarrollo del país que mal haríamos en bajarlo de categoría.



La ciencia y la innovación necesitan un ministerio y un ministro que entienda el sector, que provenga del sector. Que entienda que hay que luchar por tener más doctores (Ph. D.) en el país que ayuden a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), y que debe crear una red de apoyo con tantos colombianos que se destacan en el exterior. El Sistema Europeo para la Información y Autorización de Viaje (ETIAS) informa que hay alrededor de dos mil (2.000) colombianos con maestrías o doctorados vinculados a procesos académicos o de desarrollo científico en Europa.



Y cuando desde la CAN soplan vientos favorables para crear el primer Mercado Digital Común, superando a la misma Unión Europea o a Mercosur, mal haríamos en permitir que se desdibuje el Mintic. Al Mintic hay que fortalecerlo. Hay que mejorar el ente regulador, darle independencia total. Hay que fortalecer la TV pública, los laureles para sus producciones deberían ser suficiente acicate. El ministerio debe mirar cómo mejorar la conectividad mirando más allá de la tecnología móvil, que no solucionó las demandas del teletrabajo y de la teleeducación, como lo demuestran sendos estudios de la UIT y de la Cepal que vieron la luz recientemente.



El país puede y debe ahorrar para afrontar la crisis económica generada por la pandemia del covid-19 y que hizo retroceder diez (10) años muchos de los logros sociales y económicos conseguidos durante los últimos veinte años, pero no se puede decir de manera simplista que uniendo los ministerios mencionados vamos a ayudar a solucionar parte de los problemas que hoy nos acosan.



La ciencia y la innovación, por un lado, y las telecomunicaciones y las TIC, por otro lado, son aliados del desarrollo del país y necesitan una cara que los represente. Pese a que nuestros indicadores y logros científicos no son halagüeños, como lo demuestra el número de patentes registradas, no es quitándole el protagonismo que se ha ganado al poner un ministerio a la cabeza del sector que vamos a salir del atraso en el que venimos.



Nicola Stornelli García

Analista e investigador de tendencias digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de EL TIEMPO y de DPL News.