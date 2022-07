Petro, Mariana Mazzucato y la banda ancha fija

“Las Telecomunicaciones y las TIC, en particular la conectividad por banda ancha, son un igualador social, ya que habilitan el ejercicio de los derechos humanos y otros derechos como: salud, educación, seguridad, movilidad, protección de datos personales, libertad de expresión, de prensa, de información y de acceso a la información pública del Estado. ¡Quien esté conectado tiene el libre ejercicio de los derechos fundamentales y está integrado a la sociedad!” (tomado del estudio Análisis y Diagnóstico del Ecosistema Digital de la Comunidad Andina para el Sector de Telecomunicaciones y TIC de Julián Cardona Castro y Nicola Stornelli G.).



(También le puede interesar: Una agenda digital para Colombia)

Ya habíamos dicho aquí que “China ya conectó todas sus aldeas rurales con banda ancha”. También es noticia el plan del presidente Joe Biden para conectar hasta el más remoto pueblo de Estados Unidos con fibra óptica. ¿Si ellos pudieron por qué nosotros no lo hemos hecho? La respuesta lacónica va a ser, con cierta condescendencia, que ellos tienen plata.



Aquí lo que ha faltado es voluntad política y una visión holística, integral, del sector. En los últimos 20 años el Fondo de las TIC, Fontic, hoy Futic, ha recaudado algo más de 20 billones de pesos que han sido dilapidados, ese es el término, despilfarrados, en iniciativas de cada ministro de turno, con nombres rimbombantes como “Vive Digital”, “Zonas Wifi Gratis para la gente”, “El Futuro Digital es de Todos” y “Transformación Digital Naranja”, las cuales han tenido muchos subprogramas que no alcanzaría el espacio para mencionarlos, ni mucho menos para describirlos. Programas que han dejado una serie de inversiones en las regiones que ya no sirven para nada. Se han gastado unos dinerales en proyectos que le permiten al ministro de turno tomarse la foto, cortar la cinta y después, ni pío.



La pandemia del covid-19 nos dejó claro que se necesita conectividad, buena conectividad para el tele trabajo, la tele educación y la tele salud. El 44 % de los hogares del país no tenían conexión a internet de banda ancha, internet fijo, antes de la pandemia. Esa cifra se redujo más por la demanda de los hogares que por estímulos del gobierno. Hay que mencionar que en el 56 % conectado hay hogares de estrato 1 y 2, con planes asistidos y subsidiados por el Estado por un determinado tiempo.

Un Plan Nacional de Banda Ancha Fija con ideas de Mariana Mazzucato

Ya lo habíamos propuesto aquí sin decir la conexión con el pensamiento de la destacada economista que, probablemente, fungirá de asesora del presidente electo.



La conectividad por banda ancha de calidad para todos los hogares se podría resolver con el Plan Nacional de Banda Ancha Fija ya propuesto en estas páginas. En vez de estar financiando tantos programas a corto plazo,



el gobierno bien podría cofinanciar con las gobernaciones y las alcaldías, con recursos de regalías (hoy es totalmente legal y válido) proyectos para llevar fibra óptica a todos los hogares del país. Podrían arrancar por las capitales departamentales e ir bajando a las demás poblaciones. La Troncal de Fibra Óptica, construida con recursos del Estado y en sociedad con TV Azteca, va a ayudar mucho. Los gobernadores y alcaldes están en su tercer año de mandato y empujar esta iniciativa los va a inmortalizar. La vía contractual es una sociedad de economía mixta, vía que les permitiría a muchos entes territoriales volver al negocio de las telecomunicaciones.



Dirán algunos que es imposible, que no podemos retroceder. Al paso que va Colombia, se está quedando rezagada y el 5G podría ser una tecnología costosa, que podrían disfrutar solo las grandes ciudades, cuando llegue, si no tenemos una robusta red de fibra óptica en todas las cabeceras municipales del país. La única manera de lograr un rápido desarrollo de las conexiones de 5G, por parte de los operadores interesados, es que haya fibra óptica. Va a haber departamentos y municipios con más recursos que otros y que podrán desarrollar proyectos más ambiciosos, a corto plazo, pero hoy las regalías les llegan a todas las regiones, así que todos los entes territoriales se pueden subir a esta iniciativa. “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes” como dicen que dijo Albert Einstein. Punto final.



La mencionada economista, autora de El Estado Emprendedor y Misión Economía, entre otros títulos, ya la mencionamos con Julián Cardona Castro en el estudio que hicimos para la CAN. No la desconocíamos cuando fue reseñada como la autora de cabecera del presidente electo. Y es ella la que en Misión Economía arranca señalando que la iniciativa del Estado fue la que permitió que los Estados Unidos colocara un hombre en la Luna, con el concurso de muchas empresas estatales y privadas, pero queda bien claro que fue el gobierno norteamericano el que tomó la decisión e hizo el gran esfuerzo financiero que nos permitió ver a Neil Armstrong poner un pie en la luna el 20 de julio de 1969.



Por eso no hay que tenerle miedo a esta iniciativa, si este gobierno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Hay la necesidad de llevarle fibra óptica a todos los hogares. Ya lo dijimos arriba, las Telecomunicaciones y las TIC son un igualador social. “¡Quien esté conectado tiene el libre ejercicio de los derechos fundamentales y está integrado a la sociedad!”.



En vez de hacer programas liliputienses para inaugurar y cortar la cinta, el próximo ministro(a) del sector debe analizar esta propuesta que ya ha sido conversada con algunos gobernadores y con algunos empresarios del sector que la ven con muy buenos ojos. No es descabellado, es la política de Antanas Mockus: “Todos ponen, Todos ganan”. Si un departamento o un municipio coloca plata de sus regalías pues tiene derecho a estar en la empresa que se constituya para manejar esa inversión y la puesta en marcha de ese servicio público.



En una conversación con uno de los CEO de las tres principales compañías de telecomunicaciones de Colombia (Telefónica, América Móvil y Millicom), me decía que un proyecto como el reseñado aquí, debe incluir a los operadores comunitarios de internet que hay en los pueblos y me pareció muy inteligente; es trabajar con los que ya conocen el territorio y tienen el mercado. Hoy hay un operador comunitario de Internet en muchos municipios donde los grandes no han llegado porque no han podido, por temas comerciales o económicos, o porque se han concentrado en las grandes ciudades donde está la mejor tajada del ponqué. Y, obviamente, hay que incluir a los grandes. ¿Cómo van a llegar a cada departamento?, aún no está claro, pero será por la iniciativa que tomen las gobernaciones a la hora de empezar a constituir las sociedades de economía mixta e invitar a lo que podría volverse una interesante subasta para ver quien puja más por cada territorio.



¿Por qué incluirlos? El sector de las Telecomunicaciones y las TIC demanda grandes inversiones para el mantenimiento y la sostenibilidad de la operación. Estaríamos garantizando que les llegue Internet de Alta Velocidad a todos los hogares y que el respaldo de un grande de la garantía de un buen servicio y de sostenibilidad. La inversión de los departamentos y municipios, su participación accionaria, debe servir para garantizar unos precios razonables para todos los hogares de esa Colombia profunda a donde se va a llegar y que está desconectada.

Internet más Apropiación Digital

No puede haber Internet sin Apropiación Digital. Vivimos en una sociedad convertida en un títere que actúa, drogado por los contenidos de las redes sociales. Google creo el monstruo y Zuckerberg lo refinó. Amazon se pegó al concepto y Microsoft no se quedó atrás. Necesitamos que los niños y jóvenes, a los que vamos a llegar con este proyecto, entiendan que Internet, bien utilizado, les puede cambiar la vida así vivan en la más remota cabecera municipal de La Guajira o de Guainía.



Aquí hay dos partes. Una es la que tiene que ver con la cátedra Unesco de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), lo cual debe ser una tarea conjunta del MinTIC y el MEN. Hay que implementar la cátedra de AMI en todos los colegios del país, públicos y privados, llevándola como una iniciativa para todos los estamentos educativos: estudiantes, docentes y padres de familia. “La alfabetización mediática e informacional no se adquiere de golpe. Es un proceso vivo y una experiencia dinámica, mucho más completa aun cuando incluye conocimientos, habilidades y aptitudes, así como el acceso, la cobertura, evaluación, asignación, uso, producción y comunicación del contenido de los medios de comunicación”, (tomado de la cátedra de la UNESCO).



La otra es convertir a Misión TIC en un programa permanente y mucho más ambicioso. Misión TIC es una excelente apuesta por el futuro de nuestros jóvenes y de nuestro país. Los datos de empleabilidad así lo demuestran. Sus resultados, concretos, nos animan a sugerir que el gobierno entrante haga una alianza con quien sabe y ese es un colombiano que está al frente de Platzi, Freddy Vega.



Existen muchas plataformas de microcursos, Coursera, Edx, MiríadaX, Google Activate, EdApp. Code, KeepCoding, por mencionar algunas de las más conocidas. Pero Platzi fue creada por un colombiano y es un fenómeno en todo América Latina. Si Freddy Vega y su socio lograron convertir a Platzi en la súper empresa que es hoy en día, él es quien debe asesorar al gobierno colombiano para mejorar el proceso iniciado por Misión TIC. No hay más nada de qué hablar. Podrían contar con el Sena y con Orlando Rincón y Alfredo Roldán, cofundadores de ParqueSoft, para escoger los cursos y contenidos. Su experiencia en campo los valida. Los amigos de ParqueSoft llevan la batuta, abrieron el sendero. No pueden estar por fuera de asesorar al gobierno en este tema. Hace unos días reseñábamos una Agenda Digital para Colombia y hoy desglosamos con amplitud una de las ideas con un par de componentes que nos pueden permitir mirar con tranquilidad el inicio de la cuarta revolución industrial. Nuestros indicadores no son los mejores. Han estado inflados por el bendito tema del internet móvil, lo cual la Ocde le señaló al gobierno colombiano. No se pueden revolver peras con manzanas. El Internet móvil no llega a banda ancha. Algunos dirán que la solución es el 5G y así seguiremos discriminando a un gran sector de los colombianos que tendrían que acostumbrarse a la carretera estrecha de los móviles y a dejarse permear por el sopor y la basura de las redes sociales “gratis” que brindan los operadores.

NICOLA STORNELLI GARCÍA

(*) Analista e Investigador de Tendencias Digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de El Tiempo y de DPL News.

(Lea todas las columnas de Nicola Stornelli García en EL TIEMPO, aquí)