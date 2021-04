Unificación del calendario electoral: ¡adelante!

El Congreso chileno acaba de aplazar por segunda vez la jornada de elección popular de los miembros de la asamblea constituyente, prevista inicialmente para los días 10 y 11 de abril. Por el agravamiento de la pandemia, ahora los comicios se llevarán a cabo a mediados de mayo. Una decisión de consenso.



Por contraste, toda iniciativa que en Colombia toque el proceso electoral es vista como pecaminosa, aunque existan a su favor poderosas razones fiscales, de salud pública o de política propiamente dicha. Las minorías del Congreso y los opinadores que les sirven de caja de resonancia les quitan inmediatamente oxígeno a esta clase de proyectos, estigmatizándolos como triquiñuelas a favor de las mayorías democráticas o del Gobierno.



Es delirante lo que pasa: ‘de facto’ se le ha cercenado al Congreso su iniciativa en materia electoral. Por ejemplo, acaba de archivarse una reforma que permitía coaliciones a todos los partidos para las listas al Congreso. Algo legítimo si este derecho lo tienen las minorías, cuyos partidos sumados representen hasta el 15 % del electorado. Pero entre nosotros se ha llegado al extremo de que solo gozan de viabilidad las iniciativas que otorgan privilegios a la oposición, a los sectores alternativos o a las guerrillas desmovilizadas, rompiendo los principios de igualdad y de representación proporcional. ¡Una democracia de pendejos!



Ahora, desde las canteras del liberalismo, los representantes Alejandro Carlos Chacón y Andrés Calle Aguas han anunciado una reforma constitucional sobre unificación del calendario electoral, para que las elecciones parlamentarias y de presidente de la República del 2022 se lleven a cabo en un mismo día. De inmediato, los de siempre han calificado la propuesta como un “orangután”, pese a que este asunto ha estado desde hace décadas en el centro de las discusiones de nuestro derecho público.

No puede olvidarse que en la reforma constitucional de 1968 se ordenó que la elección del presidente y del Congreso debían efectuarse el mismo día, asunto que el jurista Jaime Vidal Perdomo no dudó en calificar en su momento como uno de los siete principales aportes jurídicos de la reforma de Carlos Lleras. Y se dispuso así porque en el presidencialismo moderno se acepta que la eficiencia del régimen político se afecta cuando el jefe de Estado carece de mayorías en el Congreso para tramitar su programa de gobierno, lo que profundiza la desesperanza y la inviabilidad política. Justo en lo que estamos hace tiempo.



Ahí reside el fondo de la cuestión. Cuando se unifican las elecciones de presidente y Congreso, la gobernabilidad llega por decisión popular. Porque serán las mayorías electorales que se representan en el Parlamento las que eligen al presidente de la República.



La Constitución de 1991 modificó esta regla, para que el “país político” escoja Congreso cada cuatro años en marzo y el “país nacional” elija presidente en junio. El resultado ha sido muy dañino en términos de arquitectura institucional. Pastrana (1998), Uribe (2002), Santos (2010) y Duque (2018) iniciaron sus gobiernos con minorías en el Congreso. Este tipo de gobiernos no son viables en las maduras democracias europeas.



La reforma de Chacón y de Calle contribuirá a que la gobernabilidad la den las urnas y no se compre en el ejercicio del poder, con grave daño para el control político y la propia trasparencia institucional. Y en el año 2022, en medio de afugias fiscales, nos permitirá ahorrar en elecciones más de un billón de pesos y restringirá la movilización de millones de votantes, que debe evitarse en tiempos de pandemia. Razones plausibles. ¡Adelante!



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA