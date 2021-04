¿Qué saben los Rodríguez Orejuela de Petro?

En medio de tanta información política, judicial y económica de los últimos días, ha pasado desapercibida una información muy delicada, que supuestamente relacionaría a los antiguos capos del cartel de Cali con el hoy senador Gustavo Petro, lo que, en tiempos electorales, definitivamente es indispensable esclarecer.



La historia comienza con un trino del pasado 11 de abril, de una periodista salida de las entrañas de la Colombia Humana, María Paula Fonseca, quien fue reportera de Canal Capital durante la alcaldía de Petro y después llegó al Concejo de Bogotá como asesora, de la mano de su mentor, Hollman Morris, con quien hoy trabaja en un proyecto periodístico denominado el Tercer Canal. Ese tuit da cuenta de una versión según la cual un hijo de los Rodríguez Orejuela estaría buscando apoyo para traer al país a su padre, a cambio de declarar haber tenido negocios con Petro.



Un día después, en una seguidilla de trinos bien organizada, a partir de la información de la periodista vinculada a Morris, el candidato Petro le preguntó públicamente al expresidente Uribe Vélez: ¿Usted se reunió con los hijos de los Rodríguez Orejuela? ¿Es cierto que ellos le propusieron que los ayudara a traer a su papá? ¿Es cierto que usted, a cambio de esa ayuda, pidió que Rodríguez Orejuela me vinculara a sus dineros?



Es evidente que, como estrategia defensiva y de control de la información, los comunicadores de la campaña de la Colombia Humana le salieron rápidamente al paso a la versión de que los Rodríguez Orejuela estaban a punto de contar alguna historia que los vincula a Gustavo Petro en el pasado. Tomaron la iniciativa para hacerle perder credibilidad de un tajo a una noticia que por sí sola tiene características de escándalo. Para ello vincularon la declaración a una presunta exigencia de los Rodríguez, relacionada con su regreso a Colombia.



Lo que no contaban los hábiles comunicadores es que el propio Gilberto Rodríguez Orejuela, desde una cárcel en Estados Unidos, de inmediato confirmara que sí han existido contactos para hablar de Petro y que ninguna petición ha sido realizada por Uribe Vélez.

Hasta aquí, lo que se conoce del guion de esta película de suspenso. Falta ver cuál será su próximo capítulo. Pero, a juzgar por la declaración proveniente de Estados Unidos, queda claro que el tema sí existe; que ha habido contactos para producir una declaración sobre Petro y el cartel de Cali; que aún no se sabe si esta será de carácter judicial o periodístico y, en todo caso, que no se trata de un pedimento del jefe natural del Centro Democrático.



Es evidente que Rodríguez Orejuela no desmiente que tenga alguna información sobre Petro. ¿Cuál es realmente su alcance? Lo que hasta ahora se sabe proviene de información del propio petrismo. Según el trino de sus comunicadores, la especie versaría sobre “negocios con Petro”, pero es el propio candidato el que precisa en uno de sus mensajes que se trataría de vincularlo a los dineros de los Rodríguez. ¿De qué forma? ¿Otra vez aportes?



No se trata, entonces, de un asunto irrelevante ni tampoco, como se quiso presentar inicialmente, de un “compromiso” para favorecer a los excapos con el fin maniqueo de restarle gravedad a la noticia. De hecho, se sabe que las autoridades tendrían información acerca de la disponibilidad para ofrecer la declaración, desde hace mucho tiempo, antes de que los periodistas de Petro tomaran la delantera para darle visos de un ‘falso positivo’.



Es mucho lo que nuestra sociedad ha sufrido por las relaciones de sus dirigentes con el narcotráfico. De allí la importancia de esclarecer este asunto. Obviamente, no es el candidato el llamado a hacer preguntas sobre un tema tan espinoso, como lo hizo Petro en su cuenta de Twitter, sino que es él quien está en el deber de responder. La pregunta es sencilla: ¿tuvo usted relaciones en el pasado con los Rodríguez Orejuela y/o su organización y, de ser así, de qué naturaleza? La respuesta que ofrezca podrá cotejarse con la información que se anuncia.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA