Perdón, S. M. la reina Isabel la Católica

En el curso de las revueltas, algunos indígenas intentaron derribar los monumentos erigidos en Bogotá desde hace más de cien años en honor a los Reyes Católicos, ubicados en las inmediaciones del aeropuerto El Dorado. El acto se quiso justificar como un testimonio histórico en contra de personajes del descubrimiento y la conquista, por los atropellos de que fueron víctimas los pueblos ancestrales.

Como resultado de este fallido acto de protesta, la efigie de la pobre reina Isabel fue desmontada de su pedestal, sin honores ni dianas, y llevada con el mayor sigilo vergonzante a la vieja Estación de La Sabana en Bogotá, a donde fue condenada al ostracismo, sin que medie un debido proceso y sin que, antes de emitir sentencia, se haya permitido su defensa, que las ONG solamente reclaman hoy como derecho fundamental de los violentos.



Este episodio no pasaría de ser algo pintoresco si no fuera porque globalmente se han venido presentando hechos similares, sin que interpreten con fidelidad la realidad de la historia. En Estados Unidos, por ejemplo, al calor del Black Lives Matter, líderes políticos decidieron el año pasado arriar la estatua de doña Isabel la Católica, que había permanecido en el Capitolio de California desde 1883, pese a que a la ultrajada reina no se la puede relacionar con las violaciones de que ha sido secularmente víctima la comunidad afro.

Nadie puede dudar de que en el curso del descubrimiento y de la conquista de América, los pueblos indígenas fueron explotados y objeto de exterminio, ni que la encomienda, como forma de explotación económica feudal, condujo al esclavismo, a la dominación de la mano de obra indígena y a la apropiación de la tierra de los indios. Pero es un desafío frente a la historia asignarle a la reina Isabel de Castilla la responsabilidad de lo ocurrido. Su política pública estuvo lejos del atropello y de la violación de sus derechos; sentó precedentes para que se dictaran ordenanzas destinadas a la protección de los indígenas y, a partir de la doctrina de la corona, personajes como Bartolomé de las Casas llevaron a cabo una lucha por la defensa de sus derechos, que se reconoce en el mundo como un claro precedente del derecho internacional y de los derechos humanos.



Se sabe, por ejemplo, que la reina Isabel ordenó a Colón “tratar a dichos indios muy bien y con cariño, y abstenerse de hacerles ningún daño” y le otorgó jurisdicción para que, en caso de maltratos, pudiera castigar severamente a los responsables.



La evangelización que adelantó la reina católica tampoco fue producto de una decisión de interferir el credo indígena o forzar un fenómeno de transculturización religiosa, sino de su profunda fe católica, para evitar, en su criterio, la condena de todas las almas nativas dedicadas a la idolatría.



La reina Isabel ordenó dejar en libertad a los esclavos traídos de las Indias y en su testamento ordenó a sus vasallos: “No consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados”. Entonces, ¿por qué se la quiere ofender quinientos años después?



La dirigencia indígena debería formar a sus pueblos en la historia fidedigna y no en las pasiones de su narrativa contemporánea, para generar violencia. Esa conducta también desconoce lo que nuestra sociedad lleva a cabo para reivindicarlos y para su inclusión social. En las mesas de diálogo sobre el futuro de estas esculturas, que planea el Ministerio de Cultura, debería empezarse por contar la historia genuina y no por reescribirla con odio. Si así se hace, de pronto el monumento de la reina termine en la plaza principal de Silvia, Cauca.



Taponazo. Los resguardos ya son propietarios del treinta por ciento del territorio nacional y reciben anualmente billonarios recursos del Sistema General de Participación y del presupuesto de inversión de la nación. Pero siguen sumidos en la pobreza y son víctimas de la nueva esclavitud del narcotráfico. ¿Sus dirigentes qué responden ante las mingas?



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA