Paz y diplomacia al servicio de las revueltas

La estrategia desestabilizadora de los grupos radicales del país busca hacer de la calle el nuevo escenario de su lucha. De allí que, para proteger a los actores de las revueltas violentas, se inventaron la doctrina de la “criminalización de la protesta social”. Buscan desinformar con la tesis de que en Colombia es delito protestar, cuando la persecución penal solo se predica de los terroristas que aparecen en las movilizaciones, para quemar vivos a los policías o para destruir cuanto negocio encuentran a su paso o para bloquear las vías públicas.



Esa doctrina les sirvió para llevar el punto a la negociación de La Habana y conquistar la impunidad de los vándalos. La guerrilla y los plenipotenciarios no solo exaltaron la “importancia democrática” de la protesta social en 29 párrafos del acuerdo de paz, sino que pactaron la cesación de los procesos penales y el indulto para los delitos cometidos en medio de disturbios públicos, beneficios que se le confiaron a la JEP en la Ley 1820 de 2016. Mientras soñábamos con la paz, los desmovilizados lograban instrumentos para seguir su batalla en una nueva dimensión. En la que estamos.



Por si fuera poco, en un proyecto de ley de iniciativa gubernamental, intentaron en agosto de 2017 otorgarle competencia indefinida a la JEP “para decidir si se extinguen, revisan o anulan las sanciones, investigaciones y sentencias”, frente a futuras acciones vandálicas, en medio de protestas sociales. Quitarle a la justicia ordinaria esta facultad frente a hechos ocurridos con posterioridad a la firma de la paz era un despropósito. Pero lo más grave es que, por esta vía, se buscaba crear hacia el futuro un incentivo permanente para los desmanes, en la medida en que sus gestores se hacían con el sistema de beneficios propio de la justicia transicional.

Como Fiscal me opuse radicalmente a semejante estropicio y logré que el régimen de la JEP quedara circunscrito exclusivamente para “hechos ocurridos antes del 1.º de diciembre de 2016” (art. 30, Ley 1957 de 2019). Por eso es que a los terroristas de las revueltas se les puede aplicar hoy todo el peso de la ley, ante la justicia ordinaria. Así que hace bien el Gobierno en ordenarle a la Fuerza Pública emplearse a fondo en el restablecimiento del orden público y en la judicialización de quienes se empeñan en delinquir, en medio de las marchas.



Es lo que mandan la Constitución y la ley, que no pudieron derogar.



Ante este escenario, han desplazado su lucha al ámbito internacional, para condicionar la acción de nuestras autoridades en la defensa del orden público. Nuestra diplomacia, ahora con nueva Canciller, no puede permitir que se siga menoscabando en el exterior la legitimidad de nuestro Estado, al que califican de opresor y violador de los derechos humanos, y mucho menos que logren debilitar a la Policía, a la que afuera han expuesto al descrédito de los informes falsos, los videos editados o las noticias ‘apresuradas’.



Gracias a esta propaganda negra, buscan someter a la Policía a una reforma institucional que incluya la eliminación del Esmad, para atarla del todo. Han sido tan efectivos que congresistas gringos han pedido suspenderle la ayuda estadounidense, no obstante su exitosa lucha contra el delito transnacional. Ganarían los extremistas y, por supuesto, los narcos, que están detrás.



Sería un disparate, a sabiendas de que no constituye una política institucional la represión violenta de las marchas. En Estados Unidos mueren al año más de 1.000 ciudadanos a manos de la policía, y a nadie se le ha ocurrido quitarle los recursos federales.



Taponazo. Decían que era paja que fuéramos a perder el grado de inversión. Y ahí está. Nos empobrecimos. Nuestros activos como sociedad valen menos, y las deudas valdrán más.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA