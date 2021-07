¡País de locos!

Por las declaraciones que a diario se publican, los ciudadanos deberíamos concluir que las noticias son solo ‘fake news’ o que, definitivamente, hemos enloquecido, por el alcance de las afirmaciones que se formulan en medio de los graves problemas nacionales. Los ejemplos abundan. Bastan estas frases recientes para concluir que, al paso que vamos, tendremos que declarar el territorio nacional un manicomio colectivo:

– “Solo el Congreso puede imponer restricciones a las marchas”, acaba de sentenciar el Consejo de Estado, lo que hace imposible el manejo del orden público en el país. Como van las cosas, el Gobierno no puede garantizar a los ciudadanos sus derechos fundamentales, frente a las revueltas generalizadas. ¿Le tocará cruzarse de brazos?



– “Bloquear es un derecho precioso”, trinó cínicamente el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aún en su puesto, tres meses después de haber sometido a los ciudadanos de Cali a un aislamiento más severo que el de la pandemia, por culpa de las barricadas que propició.



– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó que “algunos bloqueos hayan comprometido gravemente derechos como la vida, la provisión de alimentos, la potabilización de agua, la salud, entre otros”, pero al propio tiempo le pide al Estado, en el informe que se acaba de conocer, “tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta”. Es francamente inaudito que, para prohijar los “cortes de ruta”, como llama eufemísticamente a los bloqueos, un organismo internacional relativice los derechos fundamentales de la mayoría de la población y solicite a la autoridad hacerse la de la vista gorda en la tutela de los derechos del conjunto de la sociedad.



– “He solicitado una tregua en las marchas mientras pasa la ola de pandemia, desde hace meses”, manifestó Petro cuando se lo responsabilizó por haber promovido las manifestaciones, en medio del más grave pico de la pandemia. El dirigente de la Colombia Humana no recordó que fue él quien, unas semanas atrás, por ejemplo, convocó “la manifestación más grande de la historia” para el 28 de mayo. ¡Y los muertos del covid, ahí!



– “Sería un honor ser condenado por financiar la primera línea”, afirmó el senador Gustavo Bolívar al conocer de la apertura de investigación penal en su contra, por conseguir apoyos económicos para este movimiento, algunos de cuyos encapuchados han incurrido en actos de terrorismo, según imputaciones formuladas por la justicia.

– “Hay que legalizar todas las drogas”, pide el hijo de Luis Carlos Galán, líder liberal asesinado por las balas del narcotráfico. Sin comentarios.



– “Hay un esfuerzo importante de congelación de masa salarial por 5 años”, declaró el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, mientras los dirigentes políticos se relamen al aprobar leyes que aumentan frondosamente la burocracia, como aquella que crea más de mil funcionarios en la Defensoría del Pueblo para todos los municipios del país. Para financiarlos luego vendrán los impuestos, que nos tienen en medio de estas protestas.



– “No tengo que llorar si no me nace”, afirmó el exguerrillero y hoy senador Carlos Antonio Losada, al referirse al dolor de las víctimas del secuestro. Es lo que llaman verdad, justicia y reparación.



Taponazo. No todo es insensatez en Locombia. También hay tiempo para las bromas. En su reciente libro, Humberto de la Calle plantea que para resolver la crisis de representación de nuestro sistema político “hay que revivir el sistema griego de representación por sorteo. Aunque para muchos suene como algo estrambótico, recomiendo examinar el tema en detalle”. Es decir, ciudadanos elegidos por rifas populares, decidiendo en democracia.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA