Nadie quiere una Procuraduría ‘eunuca’

La Procuraduría es una institución centenaria que conocen los colombianos, principalmente, por su labor en el campo disciplinario de los empleados públicos, particularmente senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, aunque sus deberes constitucionales trascienden mucho más allá.

El papel preventivo, disuasivo y disciplinario de la Procuraduría, frente a esos funcionarios, ha sido muy útil para la defensa del orden legal y la preservación de los valores que deben inspirar la función pública.



Sin embargo, con ocasión de una demanda interpuesta por Gustavo Petro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso el año pasado que la facultad disciplinaria de la Procuraduría, relacionada con la remoción de funcionarios elegidos por voto popular, violaba la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La tesis es que esta solo autoriza la destitución de un servidor público, democráticamente elegido, por virtud de condena proferida por “juez competente, en proceso penal”.



Fue un verdadero fracaso el ‘lobby’ que se hizo ante los órganos interamericanos, en San José de Costa Rica y en Washington, para preservar los poderes efectivos de la Procuraduría. El legado terminó siendo una sentencia que le impuso a Colombia un plazo de un año, que vence el próximo mes de julio, para adecuar la legislación interna al referido fallo, lo que llevaría a que el Ministerio Público no pueda nunca más inhabilitar o destituir a un congresista, a un gobernador o a un alcalde, lo que significaría un régimen de impunidad disciplinario, que para nada se compadece con las necesidades nacionales.



El lío no es de poca monta y requiere darle al asunto la importancia que amerita. El chicharrón le quedó a la nueva procuradora, junto con un proyecto de ley radicado en el Congreso a comienzos del año que, en hora buena, ha sido retirado por la doctora Margarita Cabello, no tanto porque se haya faltado al decoro de su previa consulta, sino porque el proyecto hacía que el remedio terminara siendo peor que la enfermedad.



Lo que pomposamente se denominó en el proyecto de ley retirado como la incorporación del “principio de jurisdiccionalidad” dejaba al Consejo de Estado, en últimas, la competencia de decretar una inhabilidad permanente o una destitución. Una verdadera claudicación de los poderes de la Procuraduría. Con el agravante de que el proyecto desconocía la doctrina de la Corte Interamericana que permite que ese tipo de decisiones se adopte exclusivamente por justicia de naturaleza penal, de la que, claro está, no forman parte ni el Consejo de Estado ni los Tribunales Administrativos. Así, la iniciativa dejaba postrado para siempre el control disciplinario y convertía a la Procuraduría en simple sustanciadora de la justicia administrativa.



El proyecto que acaba de radicar la nueva procuradora resuelve inteligentemente el problema. Como la Constitución autoriza el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, el nuevo proyecto propone esta audaz delegación, que salva todos los inconvenientes, para que no se afecte el control disciplinario y el Ministerio Público pueda continuar ejerciendo sus competencias tradicionales, ahora en calidad de juez, preservando una instancia de investigación, en forma autónoma a la de juzgamiento.



Es muy importante para el país mantener la vigencia de nuestra Constitución, que de vieja data le confiere a la Procuraduría los poderes que se le pretendía arrebatar. Esta entidad no podía terminar convertida en un poder eunuco, y la iniciativa presentada el jueves pasado salva la problemática a que dio lugar la sentencia de la Corte Interamericana.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA