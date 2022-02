Más de lo mismo

Si algo está claro es que el país está saturado de las viejas prácticas de la política, que han generado una profunda frustración en el modelo de representación democrática. Se ha dicho que las listas de los movimientos alternativos son una esperanza de cambio y que oxigenarán nuestra democracia. Desafortunadamente, los hechos demuestran lo contrario.

Aunque el Pacto Histórico se presenta como un movimiento ajeno al continuismo, a la politiquería y a la corrupción, un análisis detallado de su lista cerrada para el Senado permite advertir que ella es una copia al carbón de los vicios del pasado, que son fuente del desencanto con la política de los jóvenes y del común de los colombianos.

Aunque el Pacto Histórico se presenta como un movimiento ajeno al continuismo, a la politiquería y a la corrupción, un análisis de su lista cerrada para Senado advierte otra cosa FACEBOOK

TWITTER

Mientras la gente repudia la práctica de que políticos cuestionados continúen ejerciendo un poder efectivo, en cuerpo ajeno, con esta lista se corre el riesgo de que al Congreso lleguen muchos 'parlamentarios de paja'. Es el resultado de un Petro complaciente, en busca de apoyos, al precio que sea. Así, Benedetti seguirá en el Congreso a través del denominado clan político de Puerto Colombia, por conducto de Pedro Hernando Flórez Porras.



El senador Jesús Alberto Castilla, a quien se investiga en la Corte desde hace ya varios años, por sus presuntos nexos con el Eln, no volverá al Legislativo. A cambio fue inscrito Roberto Daza Guevara, quien trabajó en la UTL de Castilla y quien, dicen las noticias, fue capturado en el 2020 por una investigación que lo señalaba de ser parte de esa organización.



El exgobernador de Nariño Camilo Romero, actualmente indagado por la Corte Suprema de Justicia, presenta para el Senado, en un puesto de privilegio, a su cuñada Yuli Esmeralda Hernández Silva, quien –aparte de ese parentesco– brilla por haber sido su cuota en una alcaldía menor en Bogotá y en la Federación de Departamentos, de la cual fue presidenta.



Tampoco es cierto que esa lista sea un referente de integridad. Gustavo Bolívar enfrenta un serio proceso de pérdida de investidura, relacionado con su actividad legislativa y sus acuerdos de pago con la Dian. El renglón 11, Álex Javier Flórez, cuota del alcalde de Medellín, fue destituido del Concejo de esa ciudad. La candidata María Consuelo Ahumada, exsecretaria de Integración Social de Petro, también fue destituida. Y la postulación de Carlos Eduardo Toro, exalcalde de Santa Rosa de Cabal, imputado en su época por delitos de corrupción, dio lugar a una crisis interna en el propio movimiento, con razón. Caso aparte es el de Piedad Córdoba, de quien sería mejor ni hablar en estos días, pero de quien se espera que la Corte se pronuncie prontamente y nos descifre su pasado.



El clientelismo es el canje de favores en la política. Paulino Riascos, del partido ADA, llega a esta lista luego de ofrecerle aval a Roy Leonardo, para su frustrada precandidatura presidencial. De su mano también arriba una exdefensora del Pueblo del Casanare, Sonia Shirley Bernal, del partido de ‘la U’, e inclusive el director de sistemas de este partido.



Mientras tanto, en la lista fueron relegados caracterizados líderes de la izquierda, como Álvaro Villarraga, Edwin Palma y Álvaro León Cardona. Y quedaron en cupos de comodín representantes de la cultura, de las madres de los ‘falsos positivos’ y de la comunidad LGBT. Lo grave de todo es que se trata de una lista cerrada. De manera que quien la marque el próximo 13 de marzo no tendrá opción y estará votando por todo lo que ella representa.



Francia Márquez, cuya coherencia está lejos de cualquier duda, ha dicho que con estas listas Petro prefirió honrar acuerdos politiqueros. No tiene barreras en su objetivo por el poder. Mala cosa, porque lo que se presenta como una alternativa no es sino más de lo mismo.



Taponazo. La cereza nepotista en la lista para el Senado del Pacto Histórico es Mary Luz Herrán, exesposa de Petro y madre de dos de sus hijos.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA



(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO, aquí)