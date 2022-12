Los pies sobre la tierra caucana

En medio de la política de paz del Gobierno, esta semana ocurrió una nueva masacre en el Cauca que cobró la vida de seis soldados del Ejército, a manos de las disidencias de las Farc. No se trata del primer acto de guerra proveniente de grupos armados, desde que entró en vigencia la denominada paz total. En estos pocos meses, el conflicto se ha manifestado con toda su intensidad.

Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha denunciado el confinamiento de poblaciones enteras del nordeste antioqueño, como resultado de la confrontación entre el Eln, el clan del Golfo y las disidencias farianas. Según datos oficiales, el homicidio crece al 60 % en el Cauca. El asesinato de líderes sociales viene aumentando al 40 %, sin que ahora los alternativos puedan echarle la culpa al Gobierno. La guerra entre elenos y farianos en el piedemonte de Arauca no da tregua. Y, por si fuera poco, en la zona del Catatumbo se sabe del incremento de tractomulas incineradas, del resurgimiento del “impuesto de guerra” por las Farc y de confrontaciones permanentes entre ‘Pelusos’, elenos y disidencias.

No por ello el Gobierno debe desfallecer en su política de paz. Pero debe comprender que solo puede avanzar con éxito si, más allá de los discursos grandilocuentes sobre la reconciliación, entiende que en todos estos territorios la paz pasa, necesariamente, por la definición de una política contra el tráfico ilícito de drogas. El país no puede seguir gravitando sobre un ambivalente predicamento: legalización –hasta de la coca– en los discursos capitalinos, mientras en las zonas de consolidación se libra una cruel batalla por el control de los cultivos ilícitos y de los corredores de salida de la droga.

Petro lo dejó en claro esta semana, cuando afirmó desde Buenos Aires, en el Cauca, que su voluntad de paz no constituye una licencia para “traquetear”. No por otra razón el anuncio de que el Ejército tendrá allí, a partir de la fecha, una “mayor capacidad” para el control territorial. Una lectura afortunada de esta afirmación debe significar que la paz total no dejará de contener el crecimiento de los cultivos ilícitos y combatir las estructuras de narcotráfico. Ojalá así sea y lo comprendan las fuerzas militares y de policía. De lo contrario, será cada vez más grave la intensidad de la guerra.

Habría que recordar que el Acuerdo de La Habana no pudo aclimatarse efectivamente en los territorios, por el maldito narcotráfico. Contra todo pronóstico y desafiando la lealtad de los diálogos, algunos sectores de los desmovilizados continuaron “traqueteando”. En estos días dijo el Departamento de Justicia americano, en el proceso contra Fabio Younes, uno de los compinches de ‘Santrich’, que aquel trabajó con “miembros de las Farc para negociar precios y planes de distribución de coca, y finalmente adquirió una muestra de cocaína, con la promesa de comercializar toneladas de droga hacia los Estados Unidos”.

En su momento también se supo, como oportunamente lo informó la Fiscalía, que a los días de suscrito el acuerdo de paz, en la vereda el Ceral de Buenos Aires funcionaba un laboratorio con capacidad de producir 3.000 kilos de coca para el cartel de Sinaloa, cuya seguridad era prestada por excombatientes de las Farc. Igualmente se conoció en ese momento, gracias al Batallón Codazzi de Palmira, que también en el municipio de Buenos Aires existía otro laboratorio con capacidad para procesar 5.000 kilos de coca, presuntamente en zona vinculada al campamento de ubicación de los exguerrilleros. Por lo que le asiste razón a Petro cuando reclama que no se dio la paz, porque no se cumplieron los acuerdos.

Gobernar es decidir con base en la realidad, más allá de las cargas ideológicas. Es decidir con los pies puestos en la tierra, como se hizo esta semana, en medio del dolor, justamente en Buenos Aires, Cauca. Esa misma realidad invita a pensar si es estratégico y legítimo empezar a dar beneficios, sin nada a cambio.

Taponazo: El otorgamiento de medidas cautelares de la CIDH a favor del autogolpista peruano equivaldría a que un defensor de menores le ofrezca garantías al pedófilo Lobo Feroz.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA

