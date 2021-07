Lo que faltaba: paramilitarismo urbano

Uno de los principales lastres del conflicto armado colombiano fue el surgimiento de grupos paramilitares que creó la sociedad civil, con el pretexto de su defensa, a pesar de que la fuerza y las armas solo deben ser monopolio del Estado. Una vez organizado el monstruo, los propios ciudadanos fueron víctimas de sus atrocidades. Al igual que los demás grupos irregulares, incurrieron en toda clase de delitos de lesa humanidad.

Entre nosotros, por lo general el paramilitarismo se ha asociado a la derecha política. No se repara en que estos cuerpos armados son comunes en Estados totalitarios de corte socialista. Por ejemplo, en Venezuela han surgido grupos civiles armados, que actúan en connivencia con el Estado, llamados los colectivos chavistas, cuya finalidad es defender la revolución y los cuadros políticos del régimen.



La situación es tan delicada en ese país que en el año 2019 la propia Asamblea Nacional venezolana calificó los colectivos como grupos terroristas “por sus acciones paramilitares de violencia, amedrentamiento, asesinatos y demás delitos”.



Una democracia legítima no puede permitir la organización de sectores de la ciudadanía para imponer a bala su ley y sus ideas, frente al resto de la sociedad. En medio del estallido social que ha surgido en nuestro país, debemos estar alertas para que las movilizaciones legítimas no terminen dando paso a la creación silente de organizaciones armadas contra el Gobierno y la sociedad en su conjunto, que operan en el ambiente urbano, a donde la insurgencia quiere llevar sus acciones criminales. Hay que decirlo con total claridad.



Porque esta posibilidad es real. En septiembre del año pasado, el diario hondureño ‘La Tribuna’ publicó las líneas trazadas en el Foro de São Paulo, en septiembre de 2020, para acelerar la desestabilización regional, en el período de pospandemia. Una de ellas consiste en “continuar en todos estos países la organización y formación de la guardia paramilitar”.

En este contexto, entonces, no puede mirarse pasivamente el surgimiento de estas guardias que se muestran ataviadas de cascos, gafas, escudos, rayos láser y armas letales. Es el caso de la Primera Línea, que la Consejería de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República ha definido como un “aparato entrenado para la violencia urbana a gran escala” que, según videos divulgados por esa oficina, en algunos casos actúa con armas de fuego.



Esos grupos, que inicialmente mostraron los medios como inocentes movimientos maternales o juveniles, de carácter defensivo, van camino de consolidarse como grupos paramilitares. Esta semana, gracias a la primicia de Laura Palomino en La W, quedó evidenciado que esta organización ha llegado a ciudades intermedias, como Armenia, dispuesta a asesinar: “Policía que vea mal ubicado, policía que me fumo”, se oye en una de las grabaciones difundidas.



No son jóvenes de las barriadas que exponen sus sueños en la calle, como románticamente los intentan describir. Hay que impedir su expansión. Es inaceptable que, de manera desafiante, Gustavo Bolívar esté dedicado a financiar su dotación apelando a Vaky, la plataforma de ‘crowdfunding’, que no puede utilizarse para estos fines. Bien ha hecho la Corte Suprema en abrirle investigación. Y también debe haber responsabilidades políticas. Gustavo Petro, quien públicamente aceptó mantener interlocución con miembros de la Primera Línea, la “filósofa” y el “soldado”, debe comprometerse en parar esto.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA