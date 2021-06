Leguleyadas contra la asistencia militar

Mientras esta semana le volvió el alma a la nación, luego de que se les dio la orden a la Policía y al Ejército para levantar las barricadas a lo largo del país, con el fin de restablecer los derechos de la ciudadanía, el orden público y, en últimas, el imperio de la ley, desde la oposición se inició un debate sobre la constitucionalidad del decreto presidencial que dispuso el acompañamiento militar a las autoridades locales y de policía para superar los bloqueos, reactivar la productividad y afianzar la movilidad.

Causa perplejidad que haya quienes expongan argumentos, cual rábulas, para atacar la asistencia militar, justo en el momento en que se hace inaplazable que los colombianos recuperen sus derechos y la libertad. La tutela de Iván Cepeda no sorprende, son los mismos de siempre, en lo de siempre, con los de siempre. Pero es inexplicable que la arremetida también provenga de quienes se denominan de centro. A sus razonamientos les dan apariencia jurídica, pero lo que realmente buscan es perpetuar el caos. Les gana la pasión política sobre el sentido de país.



¿Acaso olvidan que, según la Carta Política, la finalidad primordial de las Fuerzas Militares es, además de la defensa de la soberanía, la del orden constitucional? Es una leguleyada sostener que la asistencia militar es inconstitucional. De hecho, luego de un debate muy amplio en el Congreso, esta figura fue incorporada recientemente al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana como un instrumento que puede aplicar el Presidente en caso de circunstancias que afecten gravemente la convivencia, con carácter temporal y excepcional, para coadyuvar la acción de la policía.



No por otra razón, la Corte Constitucional ha dicho que “es claro que la Fuerza Pública es la garante del orden público” (C-82/2018) y que “El uso de la fuerza es obligatoria (…) frente a quienes no tienen intención de respetar los derechos de las personas y no están dispuestas a cumplir el mandato normativo” (SU-1184 de 2001).



Más claro no canta un gallo. Toda esta fundamentación soporta la llamada “asistencia militar”, creada por la Ley 1801/2016, que lleva la firma del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien, a pesar de ello, esta semana le negó existencia e identidad legal a la figura, por considerar que la misma corresponde realmente a una medida de conmoción interior. ¡Qué falta de coherencia!



A su turno, la representante Goebertus le hizo coro a esta tesis. Dijo que el Decreto 575 “ ‘de facto’ toma medidas de conmoción, pero evita control constitucional”. Es una vergüenza que una madre de la patria incurra en semejante desatino, a sabiendas de que el examen constitucional de este tipo de decretos, de naturaleza administrativa, corre por cuenta del Consejo de Estado.



La representante verde también glosó el decreto en cuestión, dizque por violatorio de la autonomía territorial, cuando cualquier ciudadano sabe que –en materia de orden público– los actos y órdenes del Presidente prevalecen sobre los de las autoridades locales (arts. 296, 303 y 315 de la C. N.).



En el caso de Goebertus, ¿será por coherencia que se haya aplicado con juicio a las negociaciones de La Habana y ahora se juegue con fanatismo al triunfo de la revuelta? Cualquiera sea la respuesta, lo que sí queda claro es que estos personajes forman parte de una misma coalición: la de la ‘Desesperanza’.



Taponazo. Nadie entiende al Comité de Paro. Nada de negociaciones de fondo y por ello cero reivindicaciones, pero, eso sí, las centrales obreras hacen todo lo posible para que se acabe el empleo y Fecode, la educación.



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA