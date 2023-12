Los regalos del Niño Dios

Esta columna ha intentado por todos los medios conocer la lista de regalos que a la medianoche de hoy entregará a los colombianos el Niño Dios. El documento completo solo se conocerá a través de la revista Cambio, que divulgará la información oficial del Polo Norte. No obstante, es previsible que Semana se le adelante, gracias a algunas fuentes de alta fidelidad, que aún conserva entre colaboradores de Papá Noel.

A título de

En cualquier caso, a título de verdadera primicia relacionamos algunos de los regalos que, hemos confirmado, recibirán distintos personajes de la vida nacional e internacional en este día de Navidad:



Gustavo Petro: tarjeta oro de Satena miles.



Claudia López: un diplomado sobre buen gobierno.



Laura Sarabia: un perfume con aroma de cacao.



Luis Fernando Velasco: una ‘canita’ al aire.



Gerson Chaverra: una presidencia cercana con presidencia lejana.



Bruce Mac Master: un tour por la nueva Casa de Nari.



Minhacienda: una tiquetera de vales de ACPM subsidiado.



María Corina Machado: un conejo maduro.



Francia: un helicóptero en miniatura.



Germán Vargas: un jardín infantil.



Day Vásquez: una nube blindada para sus chats.



Carlos F. Galán: visita a los diseños de la línea 9 (!) del metro subterráneo de Santiago.



Leyva Durán: una edición ilustrada de la ley de contratación pública.



Iván Name: un álbum para registrar las históricas votaciones del Senado.



Vladimir Fernández: un talonario de impedimentos.



Gabriel Boric: primer ejemplar de la reedición de la Constitución de Pinochet.



Vera Grabe: un guante de hierro.



Guillermo Alfonso Jaramillo: pase vitalicio para los Centros de Atención Prioritaria, grado plus: sin colas.



Jorge Iván González: diez lecciones para aprender a gastar.



Milei: una revaluación... de la ética en el poder.



Roy Barreras: la vuelta al mundo en 80 días.



Iván Velásquez: otra ternada a la llanera.



General Helder Giraldo: un bastón de mando.



Acemi: ...otro 8 %.



Néstor Osuna: mención honorífica de Coccam (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca).



Moisés Wasserman: otra rectoría para multiplicar sus ideas.



Jhenifer Mojica: manual del activista para cumplir las metas de un gobierno.



Invima: un director.



Daniel Quintero: la máquina tapahuecos de la Bogotá Humana.



José Félix Lafaurie: una cantaleta de la Cabal.



Jaime Dussán: una curul... en Colpensiones.



Álex Saab: unas cajitas clap de bienvenida.



Hernán Penagos: una beca taller sobre sistemas políticos con 100 partidos.



Fico: un mandato con las turbinas prendidas.



SIC: un nombramiento superíntegro.



Leonardo Villar: escudo monetario contra las presiones externas.



Augusto Rodríguez: tres bonificaciones por sus servicios de protección palaciega.



Alejandro Gaviria: premio Planeta a sus últimas profecías.



Irene Vélez: curso intensivo de matemáticas.



Germán Bahamón: gotas de amnesia para olvidar el café amargo.



Gustavo Bolívar: tiquete one way, en primera clase, a cualquier lugar del mundo.



María Isabel Rueda: doble columna semanal.

Y para Colombia... una Navidad en paz.

Taponazo

De Confecámaras depende el fortalecimiento de las cámaras pequeñas, la plataforma para el funcionamiento de las garantías mobiliarias y el sistema nacional de registro mercantil. ¿Se puede dudar de su utilidad?