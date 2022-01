Las noticias del nuevo año

Ante la ausencia en estas páginas del entrañable columnista de EL TIEMPO Mauricio Vargas, quien nos tenía acostumbrados a sus acertadas cábalas de comienzos de año, intentaremos en esta oportunidad pronosticar las principales noticias de Colombia y el mundo para el año 2022. Unas de cal y otras de arena. Aquí van por mes:

FACEBOOK

Enero: – Alternativos reciben con caras largas un crecimiento sin precedentes de la economía.



– En las capitales, vándalos celebran el anuncio de demanda contra ley de seguridad ciudadana.



– En su mensaje de Año Nuevo, el Papa ora por que Colombia alcance algún día la paz.



Febrero: – Fecode anuncia marchas ante la inminente reapertura de clases. – Francia Márquez reitera que está pensando retirarse del Pacto Histórico. – Por libertad de cultos, tutela ordena bajar los Cristos de las iglesias en Colombia.



Marzo: – Liberales, CD, Cambio Radical y conservadores consolidan mayoría en el Congreso. – Dudan que James y Falcao estén listos para el próximo juego de la Tricolor. – Suspenden nuevamente audiencia sobre el glifosato.



Abril: – Congresistas decidirán si tramitan una nueva reforma tributaria después de elecciones. – Bogotá alcanza un récord mundial: 5 km/h, el promedio de velocidad vehicular. – El Pacto Histórico ofrece titular predios del portal de las Américas a dirigentes de la primera línea. –En su homilía de Semana Santa, el Papa ora por que las vacunas lleguen al África.



Mayo: – Luego de la semana de pasión, se inicia un nuevo pico de covid en Colombia. – “Gracias a política de vacunación del Gobierno, no hay riesgos. Invito a votar”, afirma Petro. – Colombia Humana responsabiliza de sus resultados a Rodolfo Hernández. – Aumentan viajes para avistamiento de ballenas luego de la primera vuelta, según agencias de turismo.



Junio: – El candidato de la coalición gana la presidencia. – Sube la bolsa y baja el dólar. – Roy renuncia al partido de los sin partido. – Bolívar ratifica que no se posesionará de senador. – Contralor Pipe Córdoba corta la cinta de inauguración de Hidroituango.



Julio: – Aumentan cultivos de coca en el 2021. – Proponen sustituir la palma de cera por la planta de coca como nuevo arbusto nacional. – Cinco años cumplen los carteles en los territorios del posconflicto. – ONG logran suspender otra audiencia sobre uso del glifosato. – Tutela ordena tres programas semanales en televisión, adicionales, a favor de la oposición.



Agosto: – Nuevo presidente anuncia gabinete de unidad: la Gran Coalición por Colombia. – Partidos denuncian que no se sienten representados. – Petro confirma su retiro de la política: escribirá sus memorias en el M-19. – La Farc vuelve al Congreso, sin condenas ni verdad.



Septiembre: – Nuevo ministro de Justicia anuncia proyecto de reforma judicial. – Minhacienda aplaza las reformas laboral y pensional, por falta de ambiente político. – Tutela ordena el suministro gratis de moringa para prevenir el covid.



Octubre: – Los del ‘No’ celebran 6 años del plebiscito: en solemne acto, Maturana disertará sobre el tema “Perder es ganar un poco”. – La ONU denuncia que nuevo presidente es responsable por violencia contra líderes sociales y excombatientes, a cargo de los disidentes.



Noviembre: – En el primer aniversario, Iván Cepeda invita a eucaristía por la salvación eterna de sus amigos. – Al desconocer resultados, Cabo Verde exige que le devuelvan a Álex Saab. – Fiscal Barbosa imputa a Saab y su combo.



Diciembre: – Se hunde proyecto de reforma judicial. – Presidente de Millonarios afirma que hay que tener fe en el año entrante. – El partido de la rosa propone a la JEP como personaje del año. – Encuestas y comentaristas políticos extrañan a Iván Duque.



Taponazo. ¡Que en el 2022 Colombia siga siendo el país más feliz del mundo!



NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA



